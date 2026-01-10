Béisbol Juvenil 2026 | Joshua Martínez escribe su nombre en letras doradas en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Béisbol Juvenil 2026 sigue dejando actuaciones memorables, y una de las más destacadas de la temporada tiene como protagonista al lanzador de Panamá Oeste, Joshua Martínez, quien continúa construyendo una carrera histórica desde el montículo.

El serpentinero vaquero superó la barrera de los 100 ponches de por vida en la categoría juvenil, liderando además a su equipo a su sexto triunfo consecutivo en el campeonato nacional.

Martínez fue la gran figura en la victoria de Panamá Oeste por marcador de 7 carreras por 1 ante Veraguas, en partido disputado en el Estadio Omar Torrijos. En esta salida, el derecho trabajó 6 episodios completos, mostrando control, poder y madurez, al abanicar a 10 bateadores, neutralizando por completo la ofensiva veragüense.

Con esta actuación, Joshua Martínez llegó a 103 ponches en su carrera juvenil, luego de haber iniciado el encuentro con 93 abanicados. El momento histórico se produjo en el cuarto episodio, cuando el lanzador retiró por la vía del ponche al veraguense Moisés Batista, registrando así el ponche número 100 de su trayectoria en estos certámenes.

Más allá del registro individual, el triunfo también le permitió al lanzador sumar su octava victoria de por vida en torneos juveniles, siete de ellas de manera consecutiva, con apenas una derrota en su historial. La última vez que Martínez perdió un juego fue el 31 de enero de 2024, cuando Panamá Oeste cayó ante Bocas del Toro por pizarra de 6-4, lo que resalta la regularidad que ha mantenido durante las últimas temporadas.

Al desglosar sus números por campaña, Martínez dejó marca de 1-1 con 34 ponches en la temporada 2024. En 2025, firmó una actuación dominante con récord de 6-0 y 57 ponches, año en el que también fue refuerzo de Coclé, consolidándose como uno de los brazos más confiables del torneo. En la actual edición del Béisbol Juvenil 2026, el derecho suma dos aperturas, con marca de 1-0 y 12 ponches, ratificando su excelente inicio.

Con este logro, Joshua Martínez se convierte en apenas el tercer lanzador en la historia de Panamá Oeste que alcanza los 100 o más ponches en el béisbol juvenil, uniéndose a una selecta lista encabezada por Jonathan Amaya (150 K) y Carlos Díaz (139 K), nombres que forman parte del legado de la novena vaquera.

Jornada 7 del Béisbol Juvenil 2026

La acción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 continúa este sábado 10 de enero con la séptima jornada, que presenta una cartelera completa en todo el país. Los partidos programados son:

Los Santos vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Bocas del Toro vs Darién (Estadio de Metetí)

Panamá Metro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Chiriquí vs Panamá Este (Estadio José De la Luz Thompson)

Chiriquí Occidente vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Coclé vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Todos los encuentros iniciarán a las 7:00 p.m., en una jornada que promete emociones, duelos claves y posibles movimientos importantes en la tabla de posiciones del torneo juvenil.

Con información de Fedebeis y José Otero.