Béisbol Juvenil 2026: Esto fue lo mejor de la jornada del viernes 9 de enero en el campeonato nacional

Panamá/La jornada del viernes 9 de enero en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó actuaciones individuales sobresalientes, remontadas de carácter y un respaldo masivo desde las gradas, elementos que confirman la intensidad con la que se vive el certamen en cada plaza del país.

El mejor de la noche

El protagonismo se lo llevó el lanzador zurdo de los Vaqueros de Panamá Oeste, Joshua Cedeño, quien firmó una presentación de alto nivel ante los Indios de Veraguas en el Estadio Omar Torrijos.

Cedeño trabajó 6.0 entradas, permitió un imparable, una carrera limpia, otorgó un boleto y recetó 10 ponches, controlando el juego de principio a fin y convirtiendo su salida en una auténtica noche mágica en Santiago. Su dominio desde la lomita fue clave para inclinar la balanza a favor de Panamá Oeste.

Los Potros con remontada

En el Estadio José De la Luz Thompson, los Potros demostraron carácter y oportunismo al remontar y vencer 9 carreras por 3 a Bocas del Toro, en un duelo que contó con una gran concurrencia en las graderías.

Tal como en los términos hípicos, los Potros apretaron en la recta final y dejaron claro que, para superarlos, hay que cruzar la meta primero.

La victoria tuvo como pilar la sólida labor del abridor Andrés Vergara, quien lanzó 6.1 entradas y ponchó a 11 bateadores, manteniendo a raya a la ofensiva rival. En ataque, destacó Víctor Tello, quien se fue de 1-1 con 2 carreras producidas, apareciendo en el momento oportuno para marcar la diferencia.

La fanaticada del día

El premio al mejor ambiente fue para Chiriquí, que no solo respondió en el terreno, sino también en las tribunas del Estadio Justino Salinas.

Los chiricanos se impusieron 7-1, mientras el color rojo dominó las gradas con un respaldo constante y ruidoso. Fue un buen triunfo acompañado de una gran demostración de apoyo por parte de la barra, que empujó al equipo durante toda la noche.

Próximos partidos

El Béisbol Juvenil 2026 continúa este sábado 10 de enero con la séptima jornada, que presenta una cartelera completa en todo el país:

Los Santos vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera / Transmite TVMAX )

(Estadio Mariano Rivera / Transmite ) Bocas del Toro vs Darién (Estadio de Metetí)

(Estadio de Metetí) Panamá Metro vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

(Estadio Claudio Nieto) Chiriquí vs Panamá Este (Estadio José De la Luz Thompson)

(Estadio José De la Luz Thompson) Chiriquí Occidente vs Colón (Estadio Justino Salinas)

(Estadio Justino Salinas) Coclé vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Todos los partidos están programados para iniciar a las 7:00 p.m., en una jornada que promete emociones y movimientos importantes en la tabla del campeonato.