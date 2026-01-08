Béisbol Juvenil 2026| Conoce los líderes individuales luego de cinco jornadas en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil entra en su primera pausa luego de cinco jornadas intensas. En medio de ellas han salido a relucir peloteros que, con sus actuaciones, han contribuido al rendimiento general de sus respectivos equipos.

En esta nota, te mostramos la lista de jugadores que lideran los departamentos individuales de un certamen que recién comenzó el sábado 3 de enero.

José Palomino, del equipo de Los Santos, es el líder de bateo con nueve imparables conectados en 16 turnos para un promedio de .562. Le siguen Mildner Nieto, de Panamá Oeste, y Jorge Pinilla, de Herrera, quienes han pegado ocho hits en 15 oportunidades cada uno, lo que les da un registro ofensivo de .533.

En carreras empujadas, Luis Aranda (Panamá Oeste) encabeza ese departamento con 10. Pablo Arosemena (Panamá Metro) es segundo con siete y Ricardo Acosta (Coclé) es tercero con cinco.

Néstor Ramos (Darién) es el jugador con más dobles conectados con tres. Le siguen con dos los jugadores: Edgar Frías (Los Santos), José Delgado (Los Santos), Uriel De León (Los Santos), Nelson Bonilla (Panamá Este), Mildner Nieto (Panamá Oeste), Luis Rivera (Panamá Metro), Jorge Pinilla (Herrera), Johanel Roa (Coclé) y Ricardo Acosta (Coclé).

En triples, hay varios peloteros que tienen uno conectado. Estos son: Jaykol Miranda (Chiriquí), Obed Mejía (Colón), Omar Osorio (Herrera), Darian García (Los Santos), Haiján Hernández (Chiriquí Occidente), Mildner Nieto (Panamá Oeste), Uriel De León (Los Santos), Ariel Cárdenas (Colón), Emanuel Davis (Bocas del Toro) y José Valdés (Bocas del Toro).

En cuanto a las bases robadas, Jorge Pinilla (Herrera), Ricardo Acosta (Coclé) Jorge Nash (Veraguas) y Oriel Caicedo (Chiriquí Occidente) están empatados con cuatro cada uno.

Hasta el momento se ha conectado un cuadrangular en el torneo. Este lo pegó el metropolitano Pablo Arosemena en la jornada inaugural durante el partido que su equipo disputó ante Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Pitcheo

El coclesano Dereck Gómez domina tres de los cuatro departamentos que agrupan a los lanzadores.

Gómez posee el mejor récord con dos victorias en dos salidas. Además tiene un porcentaje de carreras limpias permitidas de 0.00 en 13 episodios y dos tercios y posee la mayor cantidad de ponches propinados con 17.

Otros lanzadores que han destacado en el torneo son el santeño Carlos Gaitán, quien es segundo en efectividad con 0.00 en 10 entradas y un tercio. Francisco Díaz (Veraguas) es tercero en ese mismo departamento con 0.00 en 8 episodios y un tercio.

Rogelio Jaén (Herrera) y Andrés Vergara (Panamá Este) sobresalen también en ponches propinados con 16 y 13, respectivamente.

Edelindo Acosta (Coclé) y Joans Montenegro (Chiriquí) comparten el liderato en salvamentos con dos cada uno.

El torneo continuará el viernes 9 de enero y los ocupantes de los primeros puestos de esos departamentos podrían cambiar.

