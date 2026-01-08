El presidente de la República José Raúl Mulino dio la orden de proceder para los trabajos del estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré en la provincia de Herrera.

Panamá/El histórico estadio Rico Cedeño, el templo del béisbol en la provincia de Herrera, ha recibido el impulso definitivo para su recuperación total.

Tras años de abandono y olvido, el gobierno nacional ha emitido la orden de proceder para iniciar los trabajos de rehabilitación, con el objetivo de devolverle la vida a este recinto y que, por fin, se pueda volver a jugar pelota en sus instalaciones.

El compromiso se materializó con la visita del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien constató personalmente el estado de deterioro del emblemático estadio. Frente a beisbolistas de las pequeñas ligas de Herrera, el mandatario se comprometió a liderar su recuperación, subrayando el valor del deporte para la sociedad.

"El deporte es el aislamiento de los jóvenes de la actividad delictiva", declaró el presidente Mulino, enfatizando el papel crucial de infraestructuras como esta. "Aquí en la provincia de Herrera, el Rico Cedeño va a ser recuperado. Y sin luces, porque hasta las luces se llevaron, no sé para dónde", añadió, evidenciando el grado de desmantelamiento que sufre el recinto.

El mandatario hizo un llamado a la comunidad para apoyar la iniciativa, enmarcándola en una visión nacional para el deporte. "Espero que también la comunidad apoye estas iniciativas. Es necesario que cada provincia tenga su estadio símbolo. Su estadio donde puedan sus buenos equipos… y que puedan venir a disfrutar con su familia una tarde de béisbol del bueno aquí".

Con la orden de proceder ya oficializada, los trabajos en el estadio Rico Cedeño han comenzado, marcando el punto de partida para rescatar este símbolo del béisbol herrerano y devolverlo a su gente, cumpliendo el sueño de que la región de Azuero vuelva a tener un recinto digno para su pasión deportiva.

Con información de Ney Castillo.

