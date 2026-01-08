Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo mejor de la jornada del miércoles 7 de enero en el campeonato nacional

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La quinta jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, disputada el miércoles 7 de enero, dejó actuaciones memorables, emociones intensas y el surgimiento de nuevas figuras que comienzan a marcar su nombre en el principal semillero del béisbol panameño.

Johan Camarena, la joya que brilló en Puerto Armuelles

Con apenas 15 años, el lanzador derecho Johan Camarena se robó todos los reflectores en su debut con la novena de Chiriquí, guiando a los del Valle de la Luna a una ajustada victoria 3-2 sobre Chiriquí Occidente en el estadio de Puerto Armuelles.

Camarena mostró temple, madurez y dominio desde el montículo, firmando una actuación que ilusiona al béisbol chiricano y nacional. Su línea final fue sobresaliente: 5.2 entradas lanzadas, permitió apenas 1 imparable, 1 carrera limpia, otorgó 2 boletos y ponchó a 4 bateadores, confirmando su potencial como una de las grandes promesas del torneo.

Por su impacto inmediato, Johan Camarena fue reconocido como el Jugador del Día, dejando claro que una nueva estrella comienza a nacer en el béisbol juvenil panameño.

Panamá Metro impuso su jerarquía en el JDA

En el Juan Demóstenes Arosemena, Panamá Metro protagonizó una remontada de autoridad, al venir de atrás y superar 11-5 a Panamá Este. Los metropolitanos desplegaron una ofensiva demoledora de 15 imparables, demostrando profundidad en su alineación y carácter competitivo.

Esta sólida actuación colectiva les valió el reconocimiento como el Equipo del Día, reafirmando su condición de contendientes al título en este Campeonato Nacional Juvenil 2026.

La fanaticada de Panamá Este también ganó

Aunque el marcador no favoreció a Panamá Este, su público fue protagonista fuera del terreno. La fanaticada de los Potros convirtió las gradas del JDA en una auténtica fiesta, con cánticos, banderas y un ambiente que contagió a todos los presentes.

Por ese respaldo incondicional, fueron distinguidos como “La Fanaticada del Día”, recordando que el béisbol juvenil también se vive con pasión desde las tribunas.

Resultados completos – Miércoles 7 de enero

La jornada se completó con los siguientes marcadores:

Coclé 8-4 Darién

Panamá Metro 11-5 Panamá Este

Chiriquí 3-2 Chiriquí Occidente

Panamá Oeste 8-3 Colón

Los Santos 5-3 Veraguas

Herrera 13-4 Bocas del Toro

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, continúa elevando su nivel competitivo, dejando claro que cada jornada trae nuevas historias, héroes inesperados y una afición que mantiene viva la pasión por el béisbol panameño.

