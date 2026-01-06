Béisbol Juvenil 2026 - Calendario | Anuncian partidos para la tarde del domingo 11 de enero en el campeonato nacional

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Colón vs Panamá Oeste
La Fedebeis anuncia los cambios que se implementarán en el fin de semana / Imagen creada con IA

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) anuncia cambios en los horarios de dos partidos programados para la jornada correspondiente al domingo 11 de enero de 2026.

El juego entre los equipos de Herrera y Panamá Oeste, que se realizará en el estadio Mariano Rivera, fue reprogramado para iniciar a las 4:00 p.m. Ese encuentro será transmitido por TVMAX, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Además, el encuentro que disputarán los conjuntos de Chiriquí y Darién, en el estadio de Metetí, comenzará a las 5:00 p.m.

Información de Fedebeis

