EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Los Santos vs Bocas del Toro: partido de la cuarta jornada del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil sigue su curso y ya está en su cuarta jornada. Dentro de la cartelera de seis juegos programados para el martes 6 de enero está el que protagonizan los equipos de Los Santos y Bocas del Toro desde el estadio Calvin Byron de Changuinola y que puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de este partido han sido confirmadas y te las anunciamos a continuación.

Los bocatoreños se mantienen jugando en casa, un factor que ha sabido aprovechar. Después de perder en la fecha inaugural ha sumado dos victorias consecutivas, la última de ellas fue ante Veraguas en un partido que terminó por marcador de 5 carreras por 4 y que se definió en la parte baja del noveno episodio.

Por su parte los santeños siguen su gira por el sector occidental del territorio panameño. Tras debutar como locales con una victoria sobre Herrera, han sufrido dos derrotas seguidas. La más reciente fue anoche ante Chiriquí, por pizarra de 2 carreras a 3.

Además de este encuentro también se juegan otros cinco partidos que son los siguientes:

Coclé vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Darién vs Panamá Oeste (Estadio Justino Salinas)

Veraguas vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Colón vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Herrera vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)

Entérate de lo que ocurra en el juego entre Los Santos y Bocas del Toro a través de este minuto a minuto. Además te podrás poner al tanto de los resultados de los demás encuentros con los informes que te presentaremos. Recuerda que también puedes enterarte de lo último del deporte en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Jornada anterior

Colón 1-3 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este defendieron su territorio, el estadio José De La Luz Thompson de Chepo, con una victoria sobre los 'Beep Beep' colonenses.

Una carrera en la parte baja del sexto episodio y dos en el séptimo, le dieron la ventaja al equipo del Este que consiguió su segundo triunfo en tres juegos disputados.

Roderick Rodríguez lanzó seis entradas en las que permitió dos inatrapables, no recibió carreras, propinó seis ponches y una base por bola. Joshua Aguirre cargó con la derrota.

Nelson Bonilla conectó un imparable en dos turnos, anotó una carrera y empujó dos por Panamá Este. Adrián Rivera de 2-1 con una anotada y Alejandro Fanovich de 4-1.

Por Colón, Obed Mejía bateó de 3-1. Edwin Iturriaga, Josué Salazar y José Alfonso pegaron de 4-1 cada uno.

Darién 6-2 Panamá Metro

En el estadio Juan Demóstenes Arosemena, las 'Harpías' darienitas marcaron seis carreras en la parte alta del primer episodio y eso fue suficiente para vencer a unos 'Metrillos' que siguen sin ver la luz del triunfo.

Aaron Otero se acreditó la victoria tras una labor de tres hits y dos carreras con un ponche y tres bases por bolas en cinco episodios. El descalabro se lo apuntó José Chen.

Juan Vargas conectó dos incogibles en cuatro turnos y empujó una carrera por Darién. Luis Rodríguez de 5-2 con una anotada y dos impulsadas y Eliasib Fernández de 3-1 con una anotada.

Por Panamá Metro, Renso Tenas de 4-2 con una carrera impulsada. Luis Rivera de 3-1 con una anotada y Anderson Cousins de 3-1 y una remolcada.

Panamá Oeste 5-2 Coclé

Los 'Vaqueros' de Oeste se mantienen imbatibles y le propinan a la 'Leña Roja' coclesana su primer tropiezo de la campaña.

Abdiel Castillo permitió tres hits y una carrera, con tres ponches y tres bases por bolas en cinco entradas para ser el lanzador ganador. Ayron García fue el serpentinero derrotado en el cotejo disputado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Luis Aranda pegó de 5-3 con dos carreras anotadas y dos empujadas por Panamá Oeste. Juan Caballero de 4-2 y Mario Villalobos de 3-1.

Por Coclé, Aníbal Sánchez de 3-3 y anotó una carrera. Jeykol De León de 3-1 con una remolcada y Lucas López de 4-1 con una anotada.

Herrera 6-9 Chiriquí Occidente

Los occidentales mantienen su paso firme en el arranque del certamen con una victoria sobre los herreranos que aún no suman triunfos. El partido se llevó a cabo en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Jhosmar Pinto se anotó la victoria luego de un relevo cuatro entradas en las que permitió tres hits y una carrera con cuatro ponches propinados y dos bases por bolas otorgadas. El descalabro fue para Moisés Poveda.

Haiján Hernández pegó de 5-4 con tres carreras anotadas y una empujada por Chiriquí Occidente. Jesús Arosemena de 4-2 con dos impulsadas y Luis Espinoza de 4-2 con una remolcada.

Por Herrera, Jorge Pinilla, de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Adams Rodríguez de 4-1 con tres impulsadas y Julio Casas de 4-1 con dos anotadas.

Los Santos 2-3 Chiriquí

Eladio Adames aprovechó un mal tiro del tercera base Darian García hacia la primera base para anotar la carrera que le dio al equipo chiricano la victoria sobre el elenco santeño en el estadio Kenny Serracín de David.

Joseph Delgado propinó cinco ponches, dio dos bases por bolas y no toleró imparables ni carreras en cuatro entradas para ser el lanzador ganador. Santiago Mendoza se quedó con la derrota.

Joans Montenegro conectó de 3-1 con dos carreras anotadas por Chiriquí. Jayko Medina y Julio Avendaño batearon de 4-1 cada uno.

Por Los Santos, José Palomino de 3-1 con una carrera anotada. Darian García de 3-1, Edgar Frías y Miguel Jaén de 2-1 cada uno.

Este juego inició una hora y media después de su horario original por motivo de lluvia.

Veraguas 4-5 Bocas de Toro

Los bocatoreños sacaron un triunfo, en la parte baja del noveno episodio, sobre los veragüenses en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Adrián Fuentes fue el lanzador ganador tras una faena de un episodio y un tercio en los que permitió tres imparables y dos carreras, con dos ponches y una base por bola.

Jael Escobar pegó de 2-2 con una carrera anotada por Bocas del Toro.