Béisbol Juvenil 2026| Resultados de la jornada del miércoles 7 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza el partido Los Santos vs Panamá Oeste, el sábado 10 de enero, a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La quinta jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil nos dejó para el recuerdo el despertar de un equipo que tuvo un mal comienzo en el torneo la caída de un invicto.

En las siguientes líneas, detallamos estos dos acontecimientos y expondremos más de lo ocurrido durante la fecha correspondiente al miércoles 7 de enero de 2026.

Darién 4-8 Coclé

Después de sufrir dos derrotas consecutivas, la 'Leña Roja' coclesana avivó la llama y superó a las 'Harpías' darienitas en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Dereck Gómez se apuntó su segunda victoria del certamen al lanzar seis episodios en los que permitió cinco imparables, no recibió carreras, dio 10 ponches y no otorgó bases por bolas.

La derrota fue para Joseph Ríos quien toleró seis inatrapables y tres anotaciones en una labor de cuatro entradas como lanzador abridor.

Ricardo Acosta conectó dos hits en dos turnos con una carrera anotada y tres empujadas por Coclé. Aníbal Sánchez pegó de 4-2 con una remolcada, Lucas López y Johanel Roa de 3-1 cada uno.

Por Darién, Luis Rodríguez de 4-4 con dos carreras anotadas. Eliasib Fernández de 5-2 con una impulsada y Abduel Montenegro de 4-1 con una remolcada.

Panamá Este 5-11 Panamá Metro

Los 'Metrillos' ganaron su segundo partido consecutivo tras imponerse a los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

El conjunto de la capital perdía por 3 carreras a 1 hasta que anotó cuatro 'rayitas' en la parte baja del quinto episodio. Luego aseguró las victoria con seis anotaciones en la séptima entrada.

Fabián Carrera fue el lanzador ganador tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que permitió un incogible y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Gabriel Carrera se apuntó el descalabro al tolerar tres hits y dos anotaciones en una entrada.

Edgardo Recuero bateó de 4-3 y anotó una carrera por Panamá Metro. Pablo Arosemena pegó de 2-2 con una anotada y tres empujadas, David Murillo y Caleb Rivera de 4-2 cada uno.

Por Panamá Este, Diego Caicedo de 3-2 con tres carreras empujadas. Víctor Tello, Kenneth Belgrave y Nelson Bonilla pegaron de 3-1 cada uno.

Chiriquí 3-2 Chiriquí Occidente

Los chiricanos le propinaron a los occidentales su primera derrota del torneo al imponerse en su visita al Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

El elenco visitante anotó sus tres carreras en la parte alta del segundo episodio. Esa ventaja la mantuvo a pesar del esfuerzo de los locales que marcaron una 'rayita' en el sexto y otra en el noveno.

Johan Camarena se acreditó el triunfo con una labor de cinco entradas y dos tercios en los que recibió un inatrapable y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Jesús González permitió dos hits y tres carreras en un episodio y un tercio por lo que se apuntó el descalabro.

Julio Avendaño pegó de 3-2 con una carrera anotada por Chiriquí. Hilder Miranda de 3-1 con una anotada y Daffir Núñez de 4-2.

Por Chiriquí Occidente, Maikel Rojas de 3-1 con una carrera anotada. Manuel Víquez de 3-1 y Jesús Arosemena de 5-2 con una empujada.

Colón 3-8 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Panamá Oeste extienden su condición de invictos a cinco victorias luego de superar a los 'Beep Beep' colonenses en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Luis Navarro se apuntó la victoria al tolerar un inatrapable y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas en tres episodio y dos tercios de labor como relevo.

Joel Hernández cargó con la derrota al permitir un imparable y tres carreras en un episodio.

Mildner Nieto pegó de 2-2 y anotó tres carreras por Panamá Oeste. Luis Aranda de 5-2 con tres empujadas y Luis Atencio de 5-2 con dos remolcadas.

Por Colón, Ariel Cárdenas de 2-1 con una carrera anotada. Anastacio Araúz y Santos Rodríguez de 3-1 cada uno.

Los Santos 5-3 Veraguas

Los santeños llegaron al estadio Omar Torrijos de Santiago y superaron a los 'Indios' veragüenses en su territorio.

David Rodríguez fue el serpentinero triunfador luego de una labor de dos hits y tres carreras permitidas con seis ponches propinados y cinco bases por bolas otorgadas en cuatro episodios y un tercio.

La derrota fue para Amílkar Bazán al tolerar cinco incogibles y cuatro anotaciones en seis entradas.

Jhostin Vásquez y Darian García conectaron de 4-2 y anotaron una carrera cada uno por Los Santos. José Palomino de 3-1 con una carrera anotada y una empujada y Uriel De León de 1-1.

Te puede interesar: LPF noticias: Nuevo calendario y el regreso del fútbol en el mes de enero

Los herreranos lograron su primera victoria del certamen al superar a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Rogelio Jaén fue el lanzador ganador al permitir cuatro imparables y una carrera con nueve ponches y una base por bola en cinco episodios y un tercio. La derrota fue para el abridor Eddie Miller.

Omar Osorio bateó de 3-3 con una carrera anotada y cuatro impulsadas por Herrera.

Tabla de posiciones

Luego de cinco jornadas, te mostramos el estado de los equipos actualizado.

Panamá Oeste: 5-0

5-0 Chiriquí Occidente: 4-1

4-1 Chiriquí: 3-1 *

3-1 Coclé: 3-2

3-2 Panamá Este: 3-2

3-2 Bocas del Toro: 3-2

3-2 Panamá Metro: 2-3

2-3 Los Santos: 2-3

2-3 Herrera: 1-3 *

1-3 Veraguas: 1-4

1-4 Darién: 1-4

1-4 Colón: 1-4

*: Tienen un partido pendiente

Próximos partidos

Hoy jueves es día libre para todos los equipos. El torneo continuará el viernes 9 de enero cuando se realice la sexta jornada cuyos partidos son los siguientes:

Bocas del Toro vs Panamá Este (Estadio José De La Luz Thompson)

Coclé vs Herrera (Estadio Claudio Nieto)

Chiriquí vs Colón (Estadio Justino Salinas)

Panamá Metro vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

Chiriquí Occidente vs Darién (Estadio de Metetí)

Panamá Oeste vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Todos los juegos están programados para iniciar a las 6:00 p.m.