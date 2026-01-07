NBA Noticias| Trae Young: Atlanta Hawks traspasan a su jugador referente, según medios

La prensa estadounidense señala que el base ha sido traspasado por dos jugadores.

Estados Unidos/Los Atlanta Hawks de la NBA acordaron este miércoles el traspaso de Trae Young, su principal estrella desde 2018, a los Washington Wizards, avanzaron medios estadounidenses.

El base, elegido cuatro veces para el Juego de las Estrellas, será intercambiado por el veterano escolta CJ McCollum y por el alero Corey Kispert, según reportes coincidentes de ESPN y The Athletic.

La venta de Young, de 27 años, era esperada en la NBA desde que el pasado lunes se reportó que el jugador trabajaba junto a la dirigencia de Atlanta para encontrar un nuevo destino.

En la tarde del miércoles, ESPN había avanzado que los Wizards eran la destinación favorita de Young, quien esta temporada tiene un salario de 45,9 millones de dólares y una opción para alargar su contrato una campaña más por 48,9 millones.

El base ha sido el rostro de los Hawks desde su llegada a la liga en 2018. En estas ocho temporadas tiene promedios de 25,2 puntos y 9,8 asistencias por partido pero, bajo su mando, los Hawks únicamente superaron la primera ronda de playoffs en 2021, cuando avanzaron hasta la final de la Conferencia Este.

Este curso Young luce su peor promedio anotador (19,3 puntos) limitado por varias lesiones que lo han mantenido fuera de los seis últimos juegos de Atlanta, situado en la décima posición del Este.

La preferencia de Young por ser traspasado a los Wizards llamó la atención en el mundo NBA por las escasas perspectivas de contar con un plantel competitivo en Washington, franquicia que ocupa la penúltima plaza del Este y tampoco gana una eliminatoria de postemporada desde 2017.

Ficha técnica

Nombre completo: Rayford Trae Young

Rayford Trae Young Fecha de nacimiento: 19 de septiembre de 1998

19 de septiembre de 1998 Lugar: Lubbock, Texas, EE. UU.

Lubbock, Texas, EE. UU. Estatura: 1,85 m

1,85 m Posición: Base

Etapa universitaria

Jugó una temporada (2017–2018) con la Universidad de Oklahoma .

con la . Fue una auténtica sensación: lideró la NCAA en puntos y asistencias .

. Destacó por su gran tiro de larga distancia y su visión de juego, siendo comparado con Stephen Curry.

Tras esa temporada, se declaró elegible para el Draft de la NBA.

NBA

Draft NBA 2018: elegido en la 5.ª posición por Dallas Mavericks y traspasado esa misma noche a Atlanta Hawks .

elegido en la por Dallas Mavericks y traspasado esa misma noche a . Desde su llegada a Atlanta, se convirtió rápidamente en la estrella y líder del equipo.

Logros destacados: