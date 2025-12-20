NBA noticias: El premio MVP se iría una vez más para las vitrinas de un jugador extranjero

Tras el sondeo de ESPN, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) y Nikola Jokic (Nuggets) aparecen como claros favoritos, lo que extendería una racha que no tiene a un estadounidense como MVP desde 2018.

Los Angeles, Estados Unidos/Cumplido el primer tercio de fase regular, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el serbio Nikola Jokic vuelven a surgir como claros favoritos al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA augurando un octavo año seguido sin un ganador estadounidense.

Gilgeous-Alexander, la estrella de los campeones Oklahoma City Thunder, encabeza la carrera por revalidar el galardón, según el primero de los sondeos que efectúa ESPN a lo largo de la temporada, publicado el viernes.

El base fue elegido en primer lugar por 57 de los 100 periodistas consultados en esta encuesta, que imita a la que llevará a cabo la NBA a final de curso.

En estos casi dos meses de competición, SGA promedia 32,5 puntos y 6,4 asistencias por partido para unos Thunder que, con 25 victorias y tres derrotas, se permiten soñar con batir el récord de 73 triunfos de los Golden State Warriors de 2016.

De su lado Jokic, poseedor de tres premios MVP (2021, 2022, 2024), ocupó el primer lugar en 42 boletas del panel de periodistas con su descomunal promedio de un triple doble por partido: 29,6 puntos, 12,3 rebotes y 10,9 asistencias.

Tras el canadiense y el serbio aparece otra estrella internacional, el esloveno Luka Doncic, que recibió el voto restante de primer lugar, uno como segundo y 74 como tercero.

Doncic pisa fuerte

Superada su tormentosa venta de febrero por los Mavericks, Doncic protagoniza un fulgurante inicio de temporada con Los Angeles Lakers liderando la liga en anotación (35,2 puntos) y sumando también 8,8 rebotes y 9,1 asistencias por noche.

Dos estadounidenses, Cade Cunningham y Jalen Brunson, completan el top-5 de la encuesta a una distancia sideral de la cabeza.

Cunningham, con 27,2 puntos y 9,2 asistencias de media, encabeza el resurgir de los Detroit Pistons, sorprendentes líderes de la Conferencia Este, mientras Brunson (28,4 y 6,5) comandó el martes a los New York Knicks al triunfo en la Copa NBA, su primer título en medio siglo.

Ninguno de estos bases, sin embargo, fue elegido en primer lugar en la encuesta del MVP y únicamente Cunningham apareció como segundo en una de las 100 boletas.

"Tienes a todos los canadienses arrasando, tienes al Fenómeno Griego, tienes al Joker (Jokic). No creo que vaya a haber un MVP estadounidense en mucho tiempo", dijo el exbase Nate Robinson en el podcast All In.

Las causas del retroceso estadounidense, según expertos, son variadas: desde el surgimiento de nuevos talentos fuera de Estados Unidos por la globalización del deporte, hasta mejores formaciones tácticas en Europa.

Sin ganador desde 2018

Esta lista preliminar de candidatos coincide con otro ranking que publica regularmente la NBA, pronosticando ambos que el gigante americano seguirá avanzando hacia una década de ausencia en el palmarés.

Ningún jugador nacido en este país ha recibido el máximo galardón individual de la liga desde James Harden en 2018, cuando guiaba a los Houston Rockets, y no ha entrado entre los tres finalistas desde Stephen Curry (Warriors) en 2021.

Tras el MVP de la Barba llegó un doblete consecutivo del griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), que dio por finalizada más de una década larga de ganadores estadounidenses.

Los icónicos Curry y LeBron James (Lakers), que acapararon seis galardones, están hoy fuera de la pelea a sus 37 y 40 años y aún esperan por un relevo a su altura.

No han faltado aspirantes estadounidenses, como Jayson Tatum (Celtics), Ja Morant (Grizzlies) o Donovan Mitchell (Cavaliers), pero ninguno alcanzó el nivel de las superestrellas globales.

Wembanyama en el horizonte

La última gran aparición local, el escolta Anthony Edwards, quedó incluso fuera del top-10 del listado de ESPN tras el apagado inicio de curso de sus Timberwolves y las esperanzas pueden pasar a un jugador de 18 años, Cooper Flagg, que está atrayendo los focos en su primera campaña con los Mavericks.

La hegemonía internacional parece intocable en un momento en que Gilgeous-Alexander y Doncic entran en su plenitud física, con 27 años y 26 años, y el fenómeno Victor Wembanyama está listo para explotar siempre que resuelva sus problemas físicos.

A sus 21 años, el pívot francés luce unos monumentales promedios de 25,1 puntos, 12,3 rebotes y 3,4 tapones pero, por segundo año seguido, corre el riesgo de no jugar el mínimo de 65 partidos que se exige para los grandes premios individuales.

Esta temporada, la propia NBA certificará esta nueva realidad en el All Star de febrero en Los Ángeles, donde se vivirá el esperado primer duelo entre un combinado de estrellas de Estados Unidos y otro del resto del mundo.

