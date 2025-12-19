NBA reultados: Jalen Brunson y los Knicks remontan con un triple final

Los San Antonio Spurs le dieron vuelta a la página de la Copa NBA y se impusieron 119-94 sobre los Washington Wizards.

Miami, Estados Unidos/Tras estar abajo por 16 puntos y con un triple de Jalen Brunson con 4,4 segundos en el reloj, los New York Knicks derrotaron 114-113 este jueves a los Indiana Pacers en una jornada de recuperación para los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

A continuación, las tres escenas más destacadas en la jornada de la temporada regular de la NBA:

Brunson vuelve a brillar -

Sin el dominicano Karl-Anthony Towns, el alero Josh Hart ni el centro Mitchell Robinson, ausentes por descanso, los Knicks superaron un déficit de doble dígitos en el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, para extender a siete su racha de victorias consecutivas.

Lo lograron dos días después de haber ganado su primer título de la Copa NBA, frente a los Spurs de Wemby, y con un Brunson visiblemente agotado.

La estrella de los neoyorquinos, sin embargo, definió el partido con un certero remate de tres con poco menos de cinco segundos en el reloj y ante la marca de Andrew Nembhard en una noche de 25 puntos y siete asistencias.

"Fui una basura para iniciar el partido", dijo un crítico Brunson. "Quiero darles las gracias a mis compañeros por salvarme, hemos encontrado una forma de ganar este partido".

Una estupenda acción defensiva de OG Anunoby selló la victoria para los Knicks. El británico robó la pelota al camerunés Pascal Siakam, quien se preparaba para arrebatarle un luchado triunfo al equipo de Mike Brown.

"No importa quién esté en la duela, esperamos mantener nuestro nivel", afirmó Brown. "A nuestro grupo le gusta competir".

Los Pacers, de su lado, que padecen la ausencia de su principal figura, el lesionado Tyrese Haliburton, sufrieron su tercera derrota seguida y se ubican en el penúltimo lugar de la Conferencia Este con seis triunfos y 21 derrotas.

Wemby y los Spurs se recuperan -

Los San Antonio Spurs le dieron vuelta a la página de la Copa NBA y se impusieron 119-94 sobre los Washington Wizards en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Dylan Harper fue el máximo anotador del cuadro texano con 25 puntos, mientras que el prodigio francés Víctor Wembanyama, de 21 años, volvió a ser suplente y anotó 15 unidades y ocho rebotes en 17 minutos de acción.

"Tengo mucha confianza en este momento", afirmó Harper. "Los entrenadores me dicen que confían en mi talento y que debo salir a hacer lo que puedo".

Harper, de 19 años, tuvo la mejor noche de su carrera en la liga al firmar, además, cinco rebotes y tres asistencias.

Wemby, quien sufrió la pérdida de su abuela previo a la final de la Copa NBA, sumó su tercer partido consecutivo partiendo desde el banco como parte del proceso de recuperación luego de una lesión que lo ausentó de 12 partidos.

San Antonio mostró su mejor versión en una segunda parte exitosa en ataque, en la que anotó 62 unidades, y en la que su sólida defensa permitió 41 del cuadro capitalino.

Triple doble de Doncic repone a los Lakers -

Los Angeles Lakers sumaron su séptima victoria de la temporada luego de reponerse de un déficit de por lo menos 10 puntos al imponerse 143-135 sobre el Utah Jazz.

Los 143 puntos de los Lakers esta noche marcan un récord en la temporada para los hoy visitantes en el Delta Center (Utah).

Luka Doncic marcó el camino a la victoria con 45 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, mientras que LeBron James sumó un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes.

"Logramos detenerlos en el momento justo", destacó Doncic. "Siempre es difícil jugar fuera de casa, 12-3 es un buen récord y debemos seguir creciendo".

Doncic, de 26 años, suma su décimo triple doble de 40 puntos y es cuarto en la lista histórica de la NBA que lidera Oscar Robertson con 22.

El cuadro angelino mostró su mejor versión en el cuarto período en el que se impusieron 41-29 sobre Utah, Marcus Smart aportó cinco triples en sus nueve intentos.

Por Utah, el armador Keyonte George fue la figura con 34 puntos pero poco pudo hacer para evitar la derrota 15 de la temporada para el cuadro morado.