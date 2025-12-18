Greg Biffle piloto retirado de NASCAR falleció junto a su familia en accidente aéreo

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville.

Washington, Estados Unidos/Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, según las autoridades locales.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

"Había un total de siete (personas) a bordo, todos fallecieron", dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Según medios estadounidenses, entre las víctimas se encontraban el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle, así como su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos.

"Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían", dijo en sus redes sociales el legislador republicano Richard Hudson, amigo de la familia y representante de Carolina del Norte en el Congreso.

"Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás", agregó.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente. "Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche", informó la agencia en un comunicado.

Greg Biffle, el pionero que dejó huella en NASCAR

Conocido como “The Biff”, el piloto estadounidense Greg Biffle se consolidó como una figura histórica del automovilismo al ser nominado al Salón de la Fama de NASCAR y formar parte de la prestigiosa lista de los 75 mejores pilotos de la categoría.

Originario del estado de Washington, Biffle inició su carrera en NASCAR a mediados de los años 90, principalmente bajo el ala del legendario Jack Roush, y rápidamente comenzó a escribir su nombre en los libros de récords.

Un palmarés sin precedentes

Novato del Año en la Craftsman Truck Series (1998) y campeón en 2000.

en la (1998) y campeón en 2000. Novato del Año en la Xfinity Series (2001) y campeón en 2002, convirtiéndose en el primer piloto en ganar títulos en ambas divisiones .

en la (2001) y campeón en 2002, convirtiéndose en el . En la Cup Series, acumuló 19 victorias en 515 largadas, con seis top-10 y un destacado subcampeonato en 2015.

Además, Biffle sumó:

20 triunfos en la Xfinity Series

17 victorias en la Truck Series

Dos conquistas en el mítico Darlington Raceway, en Carolina del Sur.

Su trayectoria, marcada por la consistencia y la versatilidad, lo convirtió en un referente para generaciones futuras y en un ícono de la cultura NASCAR.