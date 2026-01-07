NFL calendario de la ronda de comodines | Se perfilan duelos de alto calibre este fin de semana

La actividad deportiva comenzará el sábado 10 de enero con una doble jornada de la Conferencia Nacional (NFC).

Panamá/La NFL ha oficializado el calendario de partidos para la Ronda de Comodines, marcando el inicio de la ruta definitiva hacia el Super Bowl LX.

Tras una intensa temporada regular, los equipos ya conocen sus destinos para los duelos que se disputarán entre el sábado 10 y el lunes 12 de enero de 2026.

Otras noticias: NFL noticias: Escándalo en los Patriots | Christian Barmore enfrenta cargos por violencia doméstica

La actividad deportiva comenzará el sábado 10 de enero con una doble jornada de la Conferencia Nacional (NFC). A las 4:30 p.m. (hora de Panamá), los Los Angeles Rams visitarán a los Carolina Panthers, mientras que el horario estelar de las 8:00 p.m. (hora de Panamá) verá el histórico enfrentamiento entre los Chicago Bears y los Green Bay Packers en el Soldier Field.

Para el domingo 11 de enero, la liga ha programado una cartelera de tres encuentros:

• 1:00 p.m. (hora de Panamá): Los Buffalo Bills se miden ante los Jacksonville Jaguars.

• 4:30 p.m. (hora de Panamá): Los San Francisco 49ers visitan a los Philadelphia Eagles.

• 8:00 p.m. (hora de Panamá): Los New England Patriots reciben a los Los Angeles Chargers.

El cierre de esta primera fase de playoffs ocurrirá el lunes 12 de enero durante el "Monday Night Football". En este encuentro, el campeón de la AFC Norte (Baltimore Ravens o Pittsburgh Steelers) buscará el último boleto a la siguiente fase enfrentando a los Houston Texans.

Otras noticias: Panamá dice presente en el Supercross mundial con Marco Ameglio III

Calendario de la Postemporada 2026

Tras la Ronda de Comodines, el camino hacia el trofeo Vince Lombardi seguirá las siguientes fechas clave:

• 17 y 18 de enero: Ronda Divisional.

• 25 de enero: Juegos por el Campeonato de la AFC y la NFC.

• 8 de febrero: Super Bowl LX en Santa Clara, California.

Esta fase eliminatoria representa la máxima presión para las franquicias, donde el margen de error es inexistente y cada jugada puede definir el destino de toda una temporada.

Otras noticias: Novak Djokovic abandona algo que él mismo ayudó a crear