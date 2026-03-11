Panamá corona a sus campeones en el Circuito Nacional de Frontenis 2026

El certamen era válido para la conformación del conjunto que competirá por el país en el Panamá Open 8

Panamá/La dupla conformada por Arnulfo Suárez y Henry Pozo conquistaron de manera invicta la final de la primera división del clasificatorio correspondiente al Circuito Nacional de Frontenis tras vencer a Oscar Gómez y Pedro Rueda con parcial definitivo de 30 a 13.

En un fin de semana de mucha actividad, la Sociedad Española de Beneficencia sirvió de escenario para escoger a los seleccionados nacionales que representarán a la delegación canalera en el próximo evento internacional Panamá Open 8, a realizarse del 23 al 28 de marzo.

La competencia nacional tuvo como finalidad escoger las mejores raquetas de todas las modalidades del deporte raqueta, para tener acción en el torneo que contará con la participación de delegaciones de Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, México, Panamá, entre otros.

El tercer lugar de la categoría fue dominado por el equipo conformado por Carlos Ortega/Ernesto Alemán sobre Jorge Solís padre e hijo por marcador ajustado de 30 a 29.

Tras la disputa de la fase de grupos se celebraron las semifinales. Suárez y Pozo vencieron a Tomás Abraham padre e hijo por 30 a 16; Ortega y Alemán cayeron 30 a 25 ante Gómez y Rueda. Los Solís superaron a la combinación Ernesto Alemán y Demetrio Serracín por 30 a 28.

El evento deportivo busca incentivar y motivar a nuevos atletas para que compitan en la especialidad. De acuerdo con los organizadores, los participantes competirán en las categorías Abierta A B y C mixto, además de la división máster masculina.

Para la actual temporada se espera aumentar el número de torneos inscritos y el aval de la Organización Nacional de Frontenis de Panamá. Esas competencias otorgarán puntos en el escalafón nacional en función de la categoría del torneo y el número de participantes en cada campeonato.

Te puede interesar: Circuito Nacional de Frontenis disputará semifinales con miras al Panamá Open 8

El deporte

El Frontenis es un deporte de raqueta que se juega en un frontón (una cancha con una pared frontal) donde los jugadores golpean una pelota contra la pared usando una raqueta, intentando que el rival no pueda devolverla correctamente.

Origen

El frontenis nació en México a principios del siglo XX cuando jugadores empezaron a usar raquetas de tenis para jugar en canchas de Pelota Vasca. Con el tiempo se convirtió en una disciplina propia dentro de ese conjunto de deportes.

Te puede interesar: Ley 509 impulsa el deporte en Panamá: apoyo económico y académico para estudiantes atletas

Cómo se juega

Se puede jugar 1 vs 1 (individual) o 2 vs 2 (dobles) .

o . Los jugadores golpean la pelota contra la pared frontal .

. La pelota puede rebotar una vez en el suelo antes de devolverla.

antes de devolverla. El objetivo es que el rival no logre devolver la pelota correctamente.

Cancha

Se juega en un frontón, que normalmente tiene:

una pared frontal (donde se golpea la pelota),

(donde se golpea la pelota), una pared lateral ,

, y una cancha rectangular.

Te puede interesar: Champions League resultado: El Arsenal rescata un empate ante el Bayer Leverkusen en Alemania

Equipo

Raqueta similar a la de tenis

similar a la de tenis Pelota (puede ser de goma o tipo tenis)

(puede ser de goma o tipo tenis) Frontón o cancha especial

Curiosidad

El frontenis es un deporte internacional y forma parte de competiciones organizadas por la Federación Internacional de Pelota Vasca, e incluso ha aparecido en los Juegos Panamericanos.

Es bastante popular en México, España, Cuba y algunos países de América Latina.

Si quieres, también puedo mostrarte cómo es una cancha de frontenis o explicarte las reglas básicas para empezar a jugar.

Nota de prensa