Béisbol de Pequeñas Ligas| Así van la serie final del Torneo Sectorial Metropolitano Intermedio 2025-2026

El torneo de la capital, para equipos con jugadores entre 15 y 16 años, llega a su punto culminante.

Panamá/El desenlace del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Intermedio 2025-2026 se desarrolla con una serie final protagonizada por equipos de tradición en la categoría dentro de la capital de Panamá.

Betania y Juan Díaz son los finalistas y han llevado un duelo donde la ofensiva ha prevalecido. Este miércoles realizaron el segundo juego de la serie en el campo de juegos Tomás Muñoz. En ese encuentro los juandieños fabricaron siete carreras en la parte baja del segundo episodio que les allanaron el camino a una victoria por pizarra de 12 carreras por 4.

Te puede interesar: Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá Metro corona a un campeón sectorial infantil 2026

Tomás Quintero permitió un imparable y tres carreras en tres episodios de trabajo, por lo que fue el lanzador ganador.

La derrota fue para Sebastián Mojica quien toleró un inatrapable y dos carreras en un tercio de entrada.

José Ovalle destacó al bate por Juan Díaz al conectar dos hits en tres turnos con dos carreras anotadas y dos empujadas. Edgardo Luque pegó de 3-2 con dos impulsadas y Rubén Ábrego de 2-1 con una anotada y tres remolcadas.

Por Betania, Joel Vergara bateó de 2-2, anotó una carrera y empujó una. André Valderrama de 2-1 y Matt Flores de 4-1.

La serie, pactada al ganador de dos de un máximo de tres juegos, está empatada a una victoria por bando. El tercer partido se realizará el jueves 8 de enero y el equipo que lo gane se coronará campeón sectorial de la categoría y representará a Panamá Metro en el Campeonato Nacional de Béisbol Intermedio de este año.

Te puede interesar: Barcelona vs Athletic Club resultado de la Supercopa de España

Primer juego

La serie final comenzó el martes 6 de enero cuando se realizó el primer partido en el Tomás Muñoz. En esa ocasión, Betania se llevó la victoria por pizarra de 12 carreras por 7.

El elenco de Betania aseguró el triunfo en la parte baja de la quinta entrada al anotar ocho carreras.

Aldahir Pinilla fue el serpentinero triunfador al permitir un inatrapable y una anotación en dos episodios y un tercio.

Te puede interesar: LPF noticias: Nuevo calendario y el regreso del fútbol en el mes de enero

La derrota la cargó Carlos Rubio tras tolerar siete incogibles y siete carreras en cuatro entradas.

Por Betania, Aldahir Pinilla pegó de 3-2, con un cuadrangular, una carrera anotada y cuatro empujadas. Junior Saldaña de 3-1, un vuelacercas, con dos anotadas y dos remolcadas y Carlos Riboldi de -2 con dos anotadas y dos impulsadas.

Carlos Sánchez pegó de 4-2 con una carrera anotada y una impulsada. Edgardo Luque de 4-2 con una anotada y José Ovalle de 2-1 con una anotada y una impulsada.

Te puede interesar: NFL calendario de la ronda de comodines | Se perfilan duelos de alto calibre este fin de semana