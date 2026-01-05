Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá Metro corona a un campeón sectorial infantil 2026

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Infantil 2025-2026 llegó a su desenlace este lunes con el tercer partido de su serie final que se disputó en el campo de juegos CAPLITOM en el corregimiento de Juan Díaz.

Después de dividir honores en los dos primeros encuentros, los equipos de San Antonio y Cerro Viento se enfrentaban en el encuentro decisivo de ese emparejamiento. Un cotejo donde el vencedor se coronaría campeón infantil del área metropolitana.

Cuatro carreras anotadas en la parte alta del quinto episodio inclinaron la balanza a favor de Cerro Viento que ganó el partido por pizarra de 10 a 7 y se llevó los máximos honores en la categoría infantil dentro de Panamá Metro.

David Franco fue el lanzador ganador tras una faena de dos episodios y dos tercios en los que permitió cuatro imparables, no recibió carreras, dio cuatro ponches y una base por bola.

Francisco López toleró dos inatrapables y cuatro anotaciones en dos entradas y dos tercios para cargar con la derrota.

Jorge Umanzor destacó por la ofensiva de Cerro Viento con dos hits conectados en dos turnos, entre ellos un cuadrangular, con dos carreras anotadas y tres empujadas. Carlos Pérez de 3-1 con dos remolcadas y Nelson Robledo de 4-2 con dos anotadas y una remolcada.

Por San Antonio, Carlos López de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada. Francisco López de 2-1 con una anotada y una remolcada y Ernesto Suárez de 3-1 con una anotada.

La serie estaba pactada al ganador de dos de un límite de tres juegos. Cerro Viento ganó dos de esos encuentros por lo que se coronó campeón infantil metropolitano. Esto le da el derecho de representar a Panamá Metro en el Campeonato Nacional de la categoría de este año.