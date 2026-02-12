Béisbol de Pequeñas Ligas| Estas son las fechas y sedes de los campeonatos nacionales 2026

Panamá/Las cuatro categorías del programa de Pequeñas Ligas están próximas a disputar sus campeonatos nacionales que, además, son clasificatorios a torneos internacionales.

El primer certamen realizarse será el Campeonato Nacional de Béisbol Junior que se llevará a cabo entre el 21 de febrero y 2 de marzo. La primera etapa de la competencia se llevará a cabo en tres zonas geográficas. La Zona A disputará sus partidos en Chiriquí, la B y la C tendrán juegos en las ciudades de Aguadulce y Panamá, respectivamente. Los partidos de esta fase se jugarán del 21 al 24 de febrero, las semifinales se realizarán el 28 de febrero y la final los días 1 y 2 de marzo. Esas dos últimas instancias tendrán como sede la provincia chiricana. El ganador del torneo representará a Panamá en la Serie Latinoamericana de esa categoría.

Posteriormente se realizará el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil en la ciudad de Panamá del 7 al 20 de marzo. A diferencia de otros torneos de Pequeñas Ligas, este certamen se desarrollará bajo el sistema de dos grupos con seis equipos cada uno. Los ocupantes de los tres primeros puestos de cada agrupación avanzarán a una ronda en la que se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores conjuntos de esa instancia disputarán una serie final pactada al ganador de dos de un limite de tres partidos. El equipo campeón representará a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de este año en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos).

El tercer certamen a disputarse será el Campeonato Nacional de Béisbol Intermedio que se llevará a cabo entre el 21 y 30 de marzo. La primera etapa del torneo del 21 al 24 de marzo se jugará en tres zonas. La A con sede en Chiriquí, la B en Panamá Oeste y la C en la ciudad de Panamá. El 28 de marzo se realizarán las semifinales y la final se disputará los días 29 y 30. Estas dos últimas instancias se jugarán en Panamá Oeste. El campeón defenderá los colores de Panamá en la Serie Latinoamericana Intermedia.

El ciclo de los campeonatos nacionales de Pequeñas Ligas cerrará con el torneo Preinfantil. Del 18 al 21 de abril se llevará a cabo la primera etapa del certamen en las siguientes sedes: Chiriquí (Zona A), Aguadulce (Zona B) y ciudad de Panamá (Zona C). Los equipos que clasifiquen a las semifinales se trasladarán a la capital panameña para enfrentarse el día 25. La final está programada para llevarse a cabo el 26 y 27 de abril. El campeón representará a Panamá en la Serie Latinoamericana de Béisbol Preinfantil.

Importancia

Cada uno de estos certámenes son de gran importancia en el programa de Pequeñas Ligas.

El torneo nacional infantil da un cupo directo a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas que este año se llevará a cabo del 19 al 30 de agosto.

Los certámenes Intermedio y Junior da la oportunidad a un conjunto panameño de competir en las series latinoamericanas de cada categoría. Los campeones de esas competencias representarán a Latinoamérica en sus respectivas series mundiales. La Intermedia se jugará en Easley, Carolina del Sur, de 1 al 8 de agosto, y la de nivel Junior se llevará a cabo en Taylor, Michigan, del 9 al 16 de agosto.

El torneo Preinfantil es clasificatorio a la Serie Latinoamericana de la categoría. Ese torneo es la cita máxima para peloteros de 9 y 10 años de edad en la región ya que esa división no cuenta con una Serie Mundial.