Béisbol de Pequeñas Ligas 2026| Panamá Metro tiene a un bicampeón junior

San Antonio y Chilibre midieron fuerzas por la supremacía de la categoría de 13 y 14 años en la capital

Panamá/La serie final del Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior 2026 tuvo su desenlace este miércoles en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

San Antonio y Chilibre eran los protagonistas de este enfrentamiento cuyo punto de inflexión se dio en la parte alta del tercer episodio.

Una producción de seis carreras en la tercera entrada encaminó a San Antonio a la victoria que consiguió por pizarra de 9 por 3. Ese resultado le dio la segunda victoria en dos partidos jugados en la serie por lo que se corona campeón metropolitano junior por segundo año consecutivo.

Guillermo Avecilla lanzó tres episodios y un tercio en los que permitió un imparable y tres carreras con seis ponches propinados y siete bases por bolas para acreditarse la victoria.

La derrota la cargó Rafael Taylor quien toleró cuatro inatrapables y ocho anotaciones con cinco ponches y cinco bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

Avecilla también aportó a su causa con el bateo ya que conectó un hit en tres turnos, anotó tres carreras y empujó a dos.

También aportaron por San Antonio, Joshua Villarreal de 2-1 con una anotada y una remolcada y Nicolás Batista de 3-1 con una anotada.

Por Chilibre, Jesús Camaño, Alexander Guerrero y Darío Martínez batearon de 2-1 cada uno.

De esta manera, San Antonio se corona campeón metropolitano junior y representará a Panamá Metro en el campeonato nacional de la categoría por segunda vez seguida.

