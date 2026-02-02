Béisbol de Pequeñas Ligas| Torneo Sectorial Metropolitano Junior 2026 concreta su serie final

El certamen local, para peloteros de 13 y 14 años de edad, disputó sus semifinales

Panamá/El Torneo Sectorial Metropolitano de Béisbol Junior llevó a cabo este lunes sus partidos de semifinales en el campo de juegos Tomás Muñoz de Juan Díaz.

A primera hora se enfrentaron los equipos de Betania y Chilibre en un partido que fue reñido. El punto de inflexión del encuentro ocurrió en la parte baja del cuarto episodio cuando los chilibreños anotaron cinco carreras que fueron determinantes para que se llevaran la victoria por marcador de 5 a 4.

Jair García fue el lanzador ganador al permitir cinco imparables y cuatro carreras, dio siete ponches y tres bases por bolas en cuatro episodios y dos tercios.

Josmany Jhonson dio una base por bola y toleró una anotación, sin sacar outs, por lo que se llevó el descalabro.

Alexander Guerrero y Emanuel De La Cruz conectaron los dos incogibles de Chilibre en el partido.

Diego Vergara y Thiago Del Cid conectaron un hit en tres turnos cada uno para contribuir a la ofensiva de Betania. Raúl Herrera bateó de 1-1 anotó una carrera y empujó una.

Solidez

Por otra parte, Juan Díaz y San Antonio buscaban un puesto en la final del certamen en el partido que ambos equipos disputaron.

Un ataque de siete carreras en la parte baja del cuarto episodio y tres más en el quinto fueron suficientes para que San Antonio triunfara por abultamiento en seis entradas, por 12 a 2.

Edilberto Rosas tuvo un desempeño de dos inatrapables y una carrera recibida, con cuatro ponches propinados y tres bases por bolas otorgadas para quedarse con la victoria.

Wilmer Quevedo toleró tres hits y seis carreras, con cinco ponches y cinco bases por bolas por lo que se apuntó el descalabro.

Guillermo Avecilla pegó de 2-2 con dos carreras anotadas y dos remolcadas por San Antonio. Eduardo Samudio de 2-1 con una anotada y tres empujadas y Eduardo Chávez de 2-1 con dos impulsadas.

Por Juan Díaz, Wilmer Quevedo de 2-1 con una carrera anotada. Aarón González de 2-1 con una empujada y Cristopher Correa de 2-1.

Serie final

Con los resultados generados en esta fecha, los equipos de Chilibre y San Antonio son los finalistas del certamen.

Ambos conjuntos se enfrentarán en una serie pactada al ganador de dos de un límite de tres juegos.

El triunfador de este emparejamiento será coronado campeón del certamen y representará a Panamá Metro en el Campeonato Nacional de Béisbol Junior de este año.