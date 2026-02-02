Selección femenina de Brasil pacta partidos amistosos para los meses de febrero y marzo

La selección femenina brasileña, clasificada como anfitriona para el Mundial de 2027 , jugará después en casa en abril el torneo FIFA Series con Canadá, Zambia y Corea del Sur .

Brasil, selección anfitriona del Mundial femenino de 2027, jugará amistosos frente a Costa Rica, Venezuela y México en febrero y marzo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Serán las primeras pruebas del año en curso para la Canarinha, que entrenada por Arthur Elias busca alzar por primera vez la Copa del Mundo femenina.

Otras noticias: Curazao vs Panamá | Así fue el gol de Karla Riley en las eliminatorias de Concacaf W

"Enfrentaremos selecciones que crecen rápidamente en el fútbol femenino, con estilos de juego diferentes", dijo la coordinadora de selecciones nacionales femeninas de la CBF, Cris Gambaré, en un comunicado de la organización.

"Nos plantea desafíos importantes en el proceso de planificación y preparación de la selección brasileña para este año y también para el Mundial de 2027", agregó.

Brasil enfrentará el 27 de febrero a Costa Rica en el estadio Alejandro Morena Soto, en Alajuela.

La Seleção jugará después con Venezuela el 4 de marzo en el Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, y tres días después se medirá con el Tri en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

Brasil, donde el fútbol estuvo vetado por ley para las mujeres entre 1941 y 1979, es el primer país sudamericano que albergará el Mundial femenino.

El país de Pelé nunca ha ganado este torneo, en contraste con su colección de cinco títulos en la Copa del Mundo masculina.

La selección femenina brasileña, clasificada como anfitriona para el Mundial de 2027, jugará después en casa en abril el torneo FIFA Series con Canadá, Zambia y Corea del Sur.

Otras noticias: Australia remonta y vence a Panamá en vibrante amistoso femenino en Perth

Brasil presenta el Mundial femenino 2027: "Es nuestro momento"

Brasil inició este domingo la cuenta regresiva para el Mundial femenino de 2027, con un acto en Rio de Janeiro en el que la legendaria futbolista Marta lanzó un mensaje de confianza: "Es nuestro momento".

El gigante de Sudamérica ha sido cuna de míticas futbolistas como Sissi, Marta o Formiga, pero jamás ha ganado la Copa del Mundo femenina, en contraste con los cinco títulos conquistados en la masculina. El balompié estuvo vetado por ley para las mujeres en el país de Pelé desde 1941 hasta 1979.

"El mayor palco del fútbol femenino está llegando a Brasil" y "nuestro país está listo para abrazar el fútbol femenino con orgullo, emoción y mucha confianza", dijo Marta en un video divulgado en el evento, celebrado en un hotel a un costado de las playas de Copacabana, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Es nuestro momento. ¡Es Brasil!", remató la atacante de 39 años, considerada ampliamente la mejor futbolista de la historia.

Brasil será el primer país de Sudamérica que recibe el Mundial femenino.

Frente al hotel, artistas pintaban sobre lonas los logos de las ocho ciudades sede del torneo, que se jugará entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador y Sao Paulo.

"Yo espero que podamos acercar cada vez más a los torcedores al fútbol femenino y podamos mejorar sus estructuras", expresó, en el escenario, la exmediocampista Formiga, siete veces mundialista.

Aunque es la gran referencia sudamericana, Brasil está aún pasos atrás con respecto a las potencias del balompié de mujeres: Estados Unidos y países de Europa como Alemania o España.

- "No hay Mundial sin Brasil" -

Leyendas del fútbol masculino brasileño como Cafú o Ronaldo aplaudieron el hito del Mundial.

"Nos merecemos esta Copa del Mundo", manifestó el exlateral, quien compartió escenario con Formiga y Cristiane.

"Ustedes hicieron que el fútbol femenino fuera reconocido internacionalmente", indicó dirigiéndose a ellas.

El acto repasó el legado de Brasil en el fútbol, con videos de Pelé y recuerdos de sus grandes selecciones.

"No hay Mundial sin Brasil y no hay Brasil sin Mundial", festejó Infantino.

Hubo momentos para echar un vistazo a la Copa del Mundo masculina de 2026, en medio de preocupaciones por la situación política de Estados Unidos y la ofensiva de la administración de Donald Trump contra la migración ilegal y sus amenazas de anexar Groenlandia.

"La Copa del Mundo es para celebrar (...). Estoy seguro de que Estados Unidos, México y Canadá van a ofrecer un ambiente increíble", dijo Ronaldo a periodistas.