Curazao vs Panamá | Así fue el gol de Karla Riley en las eliminatorias de Concacaf W

Panamá/Panamá se marcha al descanso con ventaja mínima (0-1) en Willemstad, pero las estadísticas reflejan una superioridad abrumadora.

El gol de Karla Riley al minuto 3 marcó el rumbo de un primer tiempo donde las canaleras dominaron la posesión (74%) y generaron hasta 14 disparos, incluyendo dos travesaños de Sherline King.

Noticia relacionada: Curazo vs Panamá Minuto a minuto EN VIVO: Eliminatorias Concacaf W

Curazao apenas inquietó con un xG de 0.19, sin tiros a puerta y con más faltas que ocasiones. Su portera evitó un marcador más amplio con 3 atajadas y un registro de 0.28 goles prevenidos, pero la defensa se vio constantemente exigida con 17 despejes y una amarilla que reflejó la tensión.

El control de Panamá en el último tercio (68% de precisión en pases) y las 18 incursiones en el área rival muestran que el segundo gol estuvo muy cerca. El 0-1 es corto para lo visto en el campo, y deja abierta la expectativa de un segundo tiempo donde las canaleras buscarán liquidar la serie rumbo al Mundial de Brasil 2027.

La Ruta a la Gloria Femenina: Todo lo que Debe Saber sobre las Clasificatorias Concacaf W 2025/26

Ha comenzado la carrera continental más importante para el fútbol femenino en Norte, Centroamérica y el Caribe. Las Clasificatorias Concacaf W 2025/26 dieron inicio el 27 de noviembre, marcando la octava edición de este torneo clasificatorio, cuya primera versión se disputó en 1998.

Este proceso es fundamental, ya que define qué naciones tendrán la oportunidad de competir por un lugar en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Camino Hacia el Campeonato Femenino

Un total de 29 selecciones nacionales participan en esta fase inicial. El objetivo primario es obtener el primer lugar de sus respectivos grupos.

Las 29 naciones han sido distribuidas en seis grupos. Al finalizar esta ronda de clasificación, solo las seis ganadoras de grupo conseguirán el boleto directo para avanzar al Concacaf W Championship 2026.

Es importante destacar que Estados Unidos y Canadá no participan en estas Clasificatorias W. Estas dos potencias ya tienen su lugar asegurado en el Concacaf W Championship 2026 debido a que son las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking de Concacaf.

La Estructura de los Grupos y los Equipos Históricos

El sorteo definió grupos clave donde las naciones lucharán intensamente:

Grupo A: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EE. UU.

Grupo B: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán

Grupo D: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila

Grupo E: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba

Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados

Históricamente, Costa Rica y Trinidad y Tobago han demostrado una consistencia notable, siendo las únicas selecciones que han participado en todas las ediciones de las Clasificatorias Concacaf W desde 1998.

La Recompensa Final

Las seis ganadoras de grupo se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Concacaf W Championship 2026, el cual se llevará a cabo en noviembre de 2026.

Este campeonato es el torneo clasificatorio definitivo de la confederación para determinar los representantes que asistirán tanto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El sistema de clasificación de Concacaf W opera como una serie de puertas: solo al superar la primera (las Clasificatorias) y obtener la llave (el primer lugar del grupo), las selecciones pueden acceder al gran estadio (Concacaf W Championship), donde se reparten los pases a los eventos globales más prestigiosos: el Mundial y los Juegos Olímpicos.