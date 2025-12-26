El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La carrera de Kadir Barría sigue sumando logros dentro y fuera de la cancha. Con apenas 18 años, el futbolista panameño celebró una victoria clave en su formación personal al graduarse de secundaria en el IPT Juan Díaz, mientras continúa su proceso de crecimiento como jugador profesional en el Botafogo de Brasil, uno de los clubes más emblemáticos del continente.

El acto de graduación estuvo cargado de emoción y orgullo. Familiares, amistades y docentes acompañaron a Barría en un momento que simboliza la conquista de una meta fundamental para cualquier joven, más aún para alguien que ha tenido que dividir su tiempo entre los estudios y los compromisos futbolísticos en el extranjero. La periodista Jessica Román estuvo presente en la ceremonia y recogió los testimonios de un día que quedará marcado en la vida del futbolista.

Visiblemente emocionado, Kadir Barría destacó la importancia de este logro y dedicó el momento a su familia, pilares fundamentales en su camino:

“Estoy muy feliz, la verdad que esto es un logro muy grande para mí y se lo dedico a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Toda mi familia estuvo conmigo desde el principio y me incentivó en cada momento, porque esto es muy importante para mi vida”, expresó el jugador.

Barría también tuvo palabras de agradecimiento para el cuerpo docente del IPT Juan Díaz, resaltando el respaldo recibido durante su etapa estudiantil:

“Le doy las gracias a la profesora y a la directora que está aquí presente, la verdad que me apoyaron bastante”, añadió.

Lejos de conformarse, el joven talento dejó claro que su visión va más allá del presente inmediato. Entre sus planes a futuro está seguir estudiando a nivel universitario, sin descuidar su desarrollo como futbolista profesional:

“Ahora me propongo seguir en la universidad y seguir estudiando, y al mismo tiempo continuar con mi trabajo, que es el fútbol”, afirmó.

Los padres de Kadir también compartieron su orgullo, recordando que desde siempre le inculcaron la importancia de no abandonar los estudios, incluso cuando su carrera deportiva comenzaba a despegar. Desde el centro educativo, la directora del IPT Juan Díaz resaltó la disciplina y buen comportamiento del jugador, señalando que el colegio ha sido cuna de varias promesas del deporte panameño, entre ellas Barría.

El momento más emotivo llegó cuando Kadir subió a la tarima para recibir su diploma, bajo una ovación general y la mirada orgullosa de sus familiares. Un aplauso que no solo reconocía su graduación, sino también el ejemplo de un joven que deja el nombre de Panamá en alto en un país tan exigente y competitivo como Brasil.

Con este nuevo paso cumplido, Kadir Barría reafirma que el éxito deportivo puede y debe ir de la mano con la formación académica, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol panameño, con la mirada puesta en el futuro y en nuevos desafíos tanto en el aula como en el terreno de juego.

Con información de Jessica Román.