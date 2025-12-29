Tomás Rodríguez es oficialmente jugador del Deportivo Saprissa de Costa Rica

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El fútbol centroamericano vuelve a ser protagonista de una historia cargada de expectativa, negociaciones intensas y desenlaces de alto impacto.

Tras lo que muchos ya califican como una verdadera novela del mercado de fichajes, el Deportivo Saprissa de Costa Rica oficializó la contratación del atacante panameño Tomás Rodríguez quien vestirá la camiseta morada por un periodo de un año en condición de préstamo.

La llegada de Tomás Rodríguez no fue sencilla ni rápida. Durante varias semanas, su nombre estuvo en el centro de la conversación futbolística regional, vinculado a clubes como Sporting San Miguelito, dueño de su ficha, y Olimpia de Paraguay, uno de los equipos que mostró un fuerte interés en hacerse con los servicios del delantero canalero. Sin embargo, fue finalmente el Deportivo Saprissa, uno de los clubes más grandes y laureados de Costa Rica y Centroamérica, el que logró cerrar la operación.

Otras noticias: Kadir Barría culminó sus estudios secundarios y hoy celebra graduación del IPT Juan Díaz

Otras noticias: Sporting San Miguelito fija postura sobre el caso Tomás Rodríguez tras rumores de interés internacional

El conjunto tibaseño anunció oficialmente la incorporación del panameño con un mensaje de bienvenida que rápidamente se viralizó entre su afición. “El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida al delantero panameño Tomás Rodríguez Mena, quien se suma a nuestro club por un periodo de un año en condición de préstamo”, señaló el club en su comunicado, confirmando así el desenlace de una negociación seguida con lupa por medios y aficionados.

Uno de los aspectos más destacados de esta operación fue la transparencia y colaboración entre las partes involucradas. Así lo explicó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, quien reveló que el interés por Rodríguez no es reciente. “Hemos seguido la pista de Tomás desde junio de este año y por diferentes razones no logramos traerlo antes. Hoy estamos felices de contar con un jugador de su categoría”, expresó el exguardameta y dirigente morado.

Lonis también fue claro al detallar cómo se dio el acuerdo, destacando el papel del club panameño. “Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las partes, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos”, subrayó, resaltando un gesto poco común en el fútbol moderno, donde los intereses económicos suelen marcar la pauta.

Otras noticias: Julio Dely Valdés dijo presente en reencuentro de leyendas con el Real Oviedo

Para Tomás Rodríguez, este fichaje representa un salto importante en su carrera profesional. A sus años de desarrollo, el atacante panameño tendrá la oportunidad de competir en uno de los clubes con mayor presión mediática, exigencia deportiva e historia en la región. El Deportivo Saprissa, múltiple campeón en Costa Rica y referente en torneos internacionales como la Concacaf.

Desde el punto de vista deportivo, Saprissa apuesta por un jugador rápido, potente y con olfato goleador, características que encajan en el estilo ofensivo que históricamente ha identificado al club morado. La dirigencia confía en que Rodríguez pueda aportar profundidad, movilidad y gol, elementos clave en la lucha por los objetivos locales e internacionales de la institución.

Otras noticias: Resultados de la gala Afutpa 2025 donde se premió a lo mejor del fútbol panameño

Mientras tanto, para el fútbol panameño, la llegada de Tomás Rodríguez a Saprissa también es una señal positiva. Cada vez son más los jugadores canaleros que logran dar el salto a ligas competitivas de la región, fortaleciendo la imagen del talento nacional y ampliando el abanico de opciones para la Selección de Panamá en el futuro cercano.

Otras noticias: Resultados de la gala Afutpa 2025 donde se premió a lo mejor del fútbol panameño