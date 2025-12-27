Resultados de la gala Afutpa 2025 donde se premió a lo mejor del fútbol panameño

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La noche de gala de AFUTPA se vistió de elegancia y emoción para celebrar a lo mejor del fútbol panameño, en una velada que reunió a figuras del balompié masculino y femenino, así como a históricos protagonistas que marcaron época en la Selección Nacional. El evento sirvió para reconocer el talento, la constancia y el impacto de jugadores y entrenadores que brillaron durante la temporada.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del premio al Mejor Jugador Panameño en el Extranjero, galardón que recayó en Michael Amir Murillo, actual futbolista del Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia. El lateral derecho continúa consolidándose en una de las ligas más competitivas de Europa, siendo referente de la legión panameña en el exterior.

En el fútbol femenino internacional, el reconocimiento a la Mejor Futbolista Panameña fue para Marta Cox, quien milita en el Fenerbahçe de la Superliga Femenina de Turquía. Cox ha sido pieza clave tanto en su club como en la Selección Femenina de Panamá, reafirmando su liderazgo y calidad en el mediocampo.

A nivel local, el premio al Mejor Jugador de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) fue otorgado a Everardo Rose, figura determinante en el título conseguido por el Plaza Amador, uno de los clubes históricos del país. En la Liga de Fútbol Femenino (LFF), la distinción a la Mejor Jugadora del Año fue para Karla Riley, del Santa Fe FC, gracias a su regularidad y aporte ofensivo durante la campaña.

La Liga PROM también tuvo su espacio en la gala. El reconocimiento al Jugador del Año fue para Ernie Mares, del Chorrillo FC, mientras que el premio al Mejor Entrenador recayó en Juan Ramírez, de Unión Coclé FC, equipo que logró el ascenso a la LPF, coronando una temporada histórica.

En el apartado técnico de la LPF, el galardón al Mejor Director Técnico fue para Mario Méndez, artífice del éxito del Plaza Amador. En el fútbol femenino, la Mejor Entrenadora del Año fue Rayza Gutiérrez, del Chorrillo FC, por su destacado trabajo y desarrollo del equipo.

La gala de AFUTPA también contó con la presencia de leyendas que llevaron a Panamá a su primer Mundial de Fútbol, como Felipe Baloy, Blas Pérez, Román Torres, Jaime Penedo, Luis Ovalle y Gabriel Torres, entre otros, quienes aportaron un toque de nostalgia y orgullo a una noche dedicada a exaltar lo mejor del fútbol panameño.

