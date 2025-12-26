Kadir Barría culminó sus estudios secundarios y hoy celebra graduación del IPT Juan Díaz

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Con apenas 18 años, Kadir Barría sumó esta semana una victoria que trasciende el terreno de juego.

El joven futbolista panameño culminó de manera satisfactoria su educación secundaria al graduarse del IPT Juan Díaz, en un acto celebrado este viernes 26 de diciembre en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá, marcando un paso fundamental en su crecimiento personal y profesional.

La graduación de Barría representa mucho más que un diploma: es la conquista de un objetivo clave en la vida de cualquier joven, especialmente para aquellos que, como él, ya transitan el exigente camino del deporte profesional. En medio de entrenamientos, viajes y competencias internacionales, el atacante canalero logró equilibrar sus responsabilidades académicas con su carrera futbolística, demostrando disciplina, madurez y compromiso.

Actualmente, Kadir Barría forma parte del Botafogo de la Serie A de Brasil, una de las ligas más competitivas del continente. Su proyección ha llamado la atención tanto a nivel de clubes como en el entorno de la Selección de Panamá, donde ya son muchos los que piden su convocatoria de cara al proceso rumbo al 2026. Su talento, velocidad y lectura de juego lo han posicionado como una de las grandes promesas del balompié panameño.

La ceremonia de graduación fue un momento especial y cargado de emoción. Kadir celebró este importante logro rodeado de sus familiares y amistades, quienes han sido pilares fundamentales en su formación y en el apoyo constante a su carrera deportiva. Las sonrisas, los abrazos y las fotografías reflejaron la satisfacción de una meta alcanzada, pero también la ilusión por todo lo que está por venir.

En un fútbol donde cada vez es más valorada la formación integral del atleta, el caso de Kadir Barría se convierte en un ejemplo positivo para las nuevas generaciones. Completar la secundaria no solo abre puertas fuera de la cancha, sino que fortalece la mentalidad de un jugador llamado a competir al más alto nivel.

Con el título académico en mano y un futuro prometedor en el fútbol internacional, Kadir Barría continúa construyendo su camino paso a paso. La meta escolar ya fue alcanzada; ahora, el siguiente reto apunta a consolidarse en Brasil y vestir, muy pronto, la camiseta de la Selección Nacional de Panamá.

