Mundial 2026 | Selección de Panamá: César Blackman y Andrés Andrade lideran mensaje de ilusión y compromiso

Panamá/La Selección de Panamá ya comienza a trazar su hoja de ruta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y dos de sus referentes, César Blackman y Andrés Andrade, alzaron la voz para transmitir el sentir del grupo tras la histórica clasificación mundialista.

Ambos futbolistas conversaron con TVMAX Deportes, aprovechando unos días de descanso luego de cumplir compromisos con sus clubes en Europa.

Blackman llegó al país tras ver acción con el Slovan Bratislava de Eslovaquia, mientras que Andrade hizo lo propio luego de su participación con el LASK de Austria. Ambos se encuentran en Panamá atendiendo compromisos comerciales, sin perder de vista el gran objetivo que se aproxima: representar al país en el próximo Mundial.

César Blackman, una de las piezas clave en la consecución del boleto, destacó el respaldo incondicional del público panameño y la responsabilidad que asume el plantel de cara a la cita mundialista.

“Estamos muy agradecidos con toda la afición y con la gente de Panamá. Sabemos que están contentos con nosotros, pero ahora viene el Mundial y vamos a darlo todo para competir y dar buena cara”, expresó el defensor.

El jugador reconoció la complejidad de los rivales que enfrentará Panamá en la fase de grupos, subrayando que en una Copa del Mundo no existen partidos sencillos. “Todos los rivales son difíciles, todos los equipos que llegan al Mundial tienen mérito, pero nosotros vamos a prepararnos para hacer las cosas de la mejor manera”, añadió Blackman, quien además envió un mensaje de feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda la afición panameña.

Por su parte, Andrés Andrade puso énfasis en el proceso que ha vivido la selección durante los últimos años y en la fortaleza del grupo humano que hoy representa a Panamá en la élite del fútbol mundial. “Siempre vamos a estar agradecidos con la afición por el apoyo. Esta alegría viene de un trabajo de casi cinco años, luchando para regalarle este momento al país”, señaló el defensor.

Andrade también se refirió al Grupo L, donde Panamá se medirá ante Inglaterra, Croacia y Ghana, siendo este último el rival en el debut mundialista. Reconoció la dificultad del desafío, pero dejó claro que el equipo llegará con una preparación distinta a la de su primera experiencia en una Copa del Mundo.

“Es un grupo complicado, pero tenemos tiempo para prepararnos. Contamos con buenos jugadores y vamos a ir a darlo todo. En el Mundial pasado nos costó un poco, pero ahora estamos más preparados mental y físicamente”, afirmó.

Finalmente, el zaguero resaltó la madurez del plantel y la mentalidad competitiva con la que Panamá encarará el Mundial 2026. “El grupo está fuerte y mentalmente listo para lo que viene. Es momento de competir”, sentenció.

Con referentes que militan en el fútbol europeo y un mensaje claro de compromiso, Blackman y Andrade reflejan el sentir de una Selección de Panamá que ilusiona a todo un país y que ya piensa en hacer historia en su segundo Mundial de fútbol.

