Selección de Panamá cierra el año 2025 en el puesto 30 del ranking FIFA

Panamá/En un momento de madurez futbolística sin precedentes, la Selección de Panamá continúa enviando señales claras de crecimiento al mundo entero.

Según los datos más recientes del ranking FIFA, el conjunto canalero se encuentra posicionado en el puesto 30 de la clasificación actual, una cifra que no es obra del azar, sino del reflejo de un proceso sostenido bajo la dirección de Thomas Christiansen

Esta posición coloca a Panamá muy cerca de su mejor clasificación histórica, que alcanzó el puesto 29, marcando una distancia abismal de aquel lejano y oscuro puesto 150 que llegó a ocupar en sus momentos más bajos.

Este ascenso meteórico en el Ranking Mundial ha sido posible gracias al sistema de cálculo implementado por el Consejo de la FIFA en agosto de 2018.

Este nuevo método, diseñado para medir la fuerza real de las selecciones, castiga o premia a los equipos basándose en la importancia de los partidos y el nivel de sus rivales. Para la Federación Panameña de Fútbol (FPF), mantenerse con una posición promedio de 84 a lo largo de su historia resalta lo extraordinario de habitar hoy la zona noble de la tabla, superando con creces la media histórica del país.

La relevancia de este puesto 30 cobra una dimensión estratégica vital de cara a la Copa Mundial de 2026. Como se ha mencionado en nuestra cobertura previa, Panamá quedó ubicada en el exigente Grupo L, donde deberá medir fuerzas con potencias mundiales de la talla de Inglaterra, Croacia y Ghana.

Estar en el Top 30 global no es solo un número para las estadísticas; es la certificación de que la "Sele" llega a la cita en Toronto y Nueva York como un competidor respetado y no como un invitado de paso.

El impacto de este estatus se siente en el vestuario y en la planificación de Thomas Christiansen. Como ha señalado el estratega, el objetivo es ganar el primer partido mundialista frente a Ghana el próximo 17 de junio de 2026. La consistencia en el ranking respalda la visión del técnico de que Panamá puede mirar de frente a selecciones históricas.

La mayor subida registrada por el equipo en su historia fue de 33 puestos, un impulso que sentó las bases para la competitividad que hoy permite a los fanáticos soñar con avanzar a la fase de eliminación directa.

Además del éxito masculino, el sistema de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola también evalúa la fuerza real de la Clasificación Mundial Femenina (WWR), asegurando que el desarrollo del fútbol en el istmo sea integral.

Con el respaldo de una estructura técnica sólida y una precisión en el juego que se ha visto reflejada en torneos recientes, Panamá se prepara para usar su ranking como un escudo de confianza ante los desafíos que vienen.

