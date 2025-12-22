Josiel Núñez desmiente al entrenador de Unión Balompédica Conquense ¿qué ocurrió?

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El mediocampista panameño Josiel Núñez se encuentra actualmente en una situación de incertidumbre profesional tras su abrupta salida de la Unión Balompédica Conquense, club de la comunidad de Castilla-La Mancha en España.

Lo que parecía ser una etapa más en su carrera europea ha terminado de forma fulminante, dejando al jugador libre y sin equipo en medio de una fuerte controversia pública.

Las razones del club: Un supuesto acto de indisciplina

La directiva y el cuerpo técnico del Conquense han sido tajantes al explicar los motivos de esta decisión. Según la versión del club, el internacional panameño fue apartado del plantel tras protagonizar un incidente durante el encuentro disputado el pasado sábado. El entrenador del equipo, Róber Gutiérrez, alegó que el futbolista se negó a calentar cuando se le requirió, un acto de desobediencia que motivó su salida inmediata de la institución.

El descargo de Josiel: "Lo que dicen no es verdad"

Ante la gravedad de las acusaciones, el exjugador del Recreativo de Huelva no se ha quedado callado. En declaraciones exclusivas para el medio Huelvahoy, Josiel Núñez ha desmentido categóricamente la versión ofrecida por el estratega Gutiérrez. El centrocampista sostiene que las afirmaciones del técnico "no son verdad" y asegura que sí salió a calentar en el momento en que recibió la indicación desde el banquillo.

Núñez enfatizó que en ningún momento mostró resistencia a participar en el juego, dejando el conflicto en un escenario de declaraciones enfrentadas que han empañado su breve paso por el club castellano-manchego.

En busca de un nuevo destino

Tras este cierre de etapa marcado por las contradicciones públicas, el mediocentro panameño —quien dejó buenas sensaciones en sus temporadas anteriores con el Recreativo de Huelva (2022/23 y 2023/24)— ya se encuentra analizando sus opciones. A pesar del trago amargo, el jugador confirmó que está a la espera de un nuevo destino para continuar su carrera profesional y dejar atrás este episodio extradeportivo.

