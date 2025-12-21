Tomás Rodríguez | Conoce el valor en el mercado del atacante panameño que está en boca de todos

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El delantero panameño Tomás Rodríguez vive un momento determinante en su carrera profesional. Su crecimiento futbolístico, respaldado por números y actuaciones destacadas tanto a nivel de clubes como con la Selección de Panamá, ha provocado un aumento importante en su valor de mercado, además de despertar el interés de clubes históricos del área.

De acuerdo con la más reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Tomás Rodríguez tiene actualmente un valor de 1 millón de euros, cifra que marca un nuevo techo en su cotización. Apenas en el mes de junio, el atacante canalero estaba tasado en 850 mil euros, lo que representa un incremento de 150 mil euros en menos de un año, una clara señal de su progresión sostenida.

Este crecimiento no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. En los últimos días, el nombre de Tomás Rodríguez ha sido vinculado con clubes como el Deportivo Saprissa de Costa Rica, actual subcampeón del fútbol costarricense, y el histórico Olimpia de Paraguay, institución que cuenta con tres títulos de Copa Libertadores en su palmarés. Ambos equipos ven en el panameño un perfil ofensivo ideal por su potencia física, movilidad y capacidad goleadora.

Perfil del atacante panameño

Tomás Rodríguez, nacido el 9 de marzo de 1999 en Ciudad de Panamá, tiene 26 años, mide 1,83 metros, juega como delantero centro y es diestro. Actualmente milita en el Monagas SC de Venezuela, club al que llegó el 15 de enero de 2025 en condición de cesión desde el Sporting San Miguelito, equipo dueño de su ficha.

El contrato de Rodríguez con el Monagas SC se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que su vínculo con el Sporting San Miguelito finaliza en diciembre de 2027, lo que le da margen al club panameño para negociar una posible transferencia definitiva en caso de recibir una oferta formal.

Rendimiento que impulsa su valor

Durante el año 2025, Tomás Rodríguez anotó un total de 12 goles con Monagas SC, repartidos entre la liga venezolana, la copa local y la Copa Libertadores, una competencia en la que enfrentó a rivales de alto nivel continental. Estas cifras han sido clave para consolidar su estatus como uno de los atacantes más efectivos del equipo venezolano.

A nivel internacional, el delantero también respondió con la Selección de Panamá, al marcar tres goles en la Copa Oro, confirmando su capacidad para rendir en escenarios de alta exigencia y reforzando su imagen dentro del proceso que lidera el técnico Thomas Christiansen.

Proyección rumbo al Mundial 2026

Gracias a su presente futbolístico, Tomás Rodríguez es considerado uno de los jugadores que aspiran a integrar la lista de Panamá para el Mundial de 2026, un torneo que representaría la segunda participación mundialista en la historia del país. Su edad, experiencia internacional y evolución constante lo colocan como una alternativa real en el ataque canalero.

Con un valor de mercado en ascenso, clubes atentos a su situación y un Mundial en el horizonte, Tomás Rodríguez atraviesa el momento más sólido de su carrera. Su futuro inmediato promete ser uno de los focos de atención del fútbol panameño y del mercado regional en los próximos meses.