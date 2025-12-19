César Blackman y Slovan Bratislava | Cómo va el club eslovaco luego del resultado en Conference League

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El ŠK Slovan Bratislava, ya eliminado de la UEFA Conference League (UECL), cerró su participación con una victoria 1-0 frente al BK Häcken gracias a un golazo en solitario de Cesar Blackman, que aseguró el quinto triunfo en seis partidos como local.

Aunque ninguno de los equipos podía clasificar a la fase de eliminación directa, el duelo en Bratislava fue disputado. El portero Andreas Linde mantuvo al Häcken en el partido con varias atajadas clave, deteniendo intentos de Tigran Barseghyan y Danylo Ignatenko.

El Häcken intentó reaccionar con un disparo desviado de Adrian Svanbäck, pero el Slovan siguió dominando. Sin embargo, el gol decisivo tardó en llegar, con ocasiones de Nino Marcelli y nuevamente Barseghyan, que fueron neutralizadas por la defensa sueca.

El ŠK Slovan Bratislava cerró su participación en la UEFA Conference League con una victoria 1-0 frente al BK Häcken, en un partido donde el panameño César Blackman fue protagonista absoluto. El defensor anotó el gol decisivo y firmó una actuación sobresaliente que lo consolidó como una de las figuras del encuentro.

Con una calificación de 8.3, Blackman disputó los 90 minutos y dejó números de gran impacto:

1 gol y 1 tarjeta amarilla .

y . 1 disparo total , convertido en gol, con un xG de 0.16 y un xGOT de 0.72 .

, convertido en gol, con un y un . 6 regates exitosos de 8 intentos (75%) y 68 toques en total.

y en total. 41 pases precisos de 44 (93%) , incluyendo 9/10 en el último tercio (90%) y 2/2 pases largos (100%) .

, incluyendo y . En defensa, ganó 7 de 10 duelos terrestres (70%), realizó 1 intercepción y completó 3 despejes.

Explicación de las métricas

xG (Expected Goals – Goles Esperados): mide la probabilidad de que un disparo termine en gol según la posición, ángulo, tipo de asistencia y presión defensiva . El disparo de Blackman tenía un 16% de probabilidad de acabar en gol antes de ejecutarse.

mide la probabilidad de que un disparo termine en gol según la . El disparo de Blackman tenía un antes de ejecutarse. xGOT (Expected Goals on Target – Goles Esperados en Portería): evalúa la probabilidad de gol una vez que el disparo va dirigido a portería, considerando la precisión y dificultad para el portero. El remate de Blackman, bien colocado, elevó esa probabilidad al 72%, reflejando la calidad de su ejecución.

