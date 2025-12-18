Fidel Escobar rescata el empate y deja abierta la final del fútbol de Costa Rica

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La primera final del fútbol profesional de Costa Rica dejó emociones intensas, goles en cascada y una serie completamente abierta.

En el estadio Ricardo Saprissa Aymá, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense igualaron 2-2 en un vibrante partido de ida, donde el panameño Fidel Escobar se convirtió en figura al marcar el gol del empate definitivo.

El conjunto morado fue el primero en golpear. Cuando el primer tiempo parecía encaminarse al descanso sin anotaciones, Orlando Sinclair apareció al minuto 45+2 para adelantar a Saprissa, desatando la euforia en el “Monstruo Morado”. Sin embargo, lo que siguió fue una ráfaga ofensiva inesperada de la visita.

En una reacción fulminante, Liga Deportiva Alajuelense le dio vuelta al marcador en cuestión de minutos. Kenyel Michel empató el compromiso al 45+6, y apenas cuatro minutos después, al 45+10, Alejandro Jesús Bran Flores puso el 1-2, cerrando un primer tiempo frenético y cargado de dramatismo.

Para la segunda parte, el guion cambió. Saprissa tomó el control del esférico, se adueñó del mediocampo y comenzó a generar llegadas constantes sobre el arco rojinegro. La insistencia tuvo premio al minuto 64, cuando el defensor panameño Fidel Escobar de larga distancia probó y marcó el gol del empate, provocando la algarabía total en las gradas.

Tras el 2-2, los locales buscaron con insistencia el tanto de la victoria. Hubo presión alta, centros constantes y varios tiros de esquina, pero la defensa de Alajuelense resistió y el marcador no volvió a moverse, dejando todo por definirse en el partido de vuelta.

En el apartado estadístico, Saprissa fue superior en posesión del balón, con un 71 %, frente al 29 % de la Liga. Ambos equipos registraron pocos remates, con 4 disparos totales para Saprissa y 3 para Alajuelense. En tiros a puerta, los morados contabilizaron 3, mientras que los rojinegros tuvieron 2.

La presión ofensiva de los locales también se reflejó en los tiros de esquina, donde Saprissa ejecutó 10, contra apenas 2 de Alajuelense. En cuanto a disciplina, el partido fue equilibrado, con 2 tarjetas amarillas para cada equipo. Saprissa cayó en 2 posiciones adelantadas, mientras que la visita no registró fueras de juego.

Con este resultado, la final queda completamente abierta y se definirá en el partido de vuelta, programado para el sábado 20 de diciembre en el estadio de Liga Deportiva Alajuelense, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol costarricense.

El panameño Gustavo Herrera quien milita en Deportivo Saprissa no vio minutos en este partido.

