Selección de Panama vs México | FPF confirma amistoso internacional en el Rommel Fernández

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol anunció oficialmente la disputa del segundo partido amistoso internacional de la selección de Panamá de cara al año 2026, como parte de su planificación deportiva rumbo a los próximos compromisos del calendario.

La escuadra panameña recibirá a su similar de México el próximo jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá, en un duelo que promete atraer la atención de los aficionados al fútbol nacional.

Otras noticias: Aníbal Godoy anticipa su retiro de la selección de Panamá tras el Mundial 2026 y destaca la fortaleza del grupo

Este compromiso no corresponde a una fecha FIFA, por lo que se convierte en el segundo encuentro confirmado del calendario futbolístico panameño para el próximo año. Previamente, Panamá ya tiene pactado un partido amistoso internacional el domingo 18 de enero, cuando visitará a la selección de Bolivia en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija.

Ambos encuentros serán afrontados por una Selección Mayor de Panamá integrada principalmente por jugadores del plano local, provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), debido a que se disputarán fuera de las fechas oficiales FIFA, lo que limita la convocatoria de futbolistas que militan en el exterior.

La última vez que Panamá y México se midieron en un partido amistoso fue en la antesala de la Copa Oro 2021. Aquel encuentro se disputó el 30 de junio de 2021, en Nashville, Tennessee, y concluyó con victoria para la selección mexicana por marcador de 3-0.

Estos partidos servirán como una importante evaluación del talento local, además de brindar rodaje internacional a futbolistas que buscan consolidarse en el proceso de la Selección Nacional de Panamá rumbo a futuros torneos oficiales.

Con información de FPF.

Otras noticias: Mundial 2026 | La selección de Ghana enfrentará a Alemania en el mes de marzo

La selección de México forma parte del Grupo A, ya conoce a los rivales que deberá enfrentar en la fase inicial del certamen, en una zona que promete alta exigencia y diversidad de estilos futbolísticos.

Dentro del grupo aparece Sudáfrica, una selección caracterizada por su potencia física, velocidad por las bandas y un juego dinámico que suele complicar a sus oponentes en torneos internacionales. Su experiencia en competiciones de alto nivel la convierte en un rival de cuidado.

Otro de los adversarios será Corea del Sur, combinado asiático reconocido por su orden táctico, disciplina defensiva y transición rápida al ataque. El conjunto surcoreano suele imponer un ritmo intenso y cuenta con futbolistas con recorrido en ligas competitivas.

El cuarto integrante del grupo saldrá del Repechaje Europeo D, del cual emergerá uno entre Dinamarca, República de Irlanda, Macedonia del Norte o Chequia. Cualquiera de estas selecciones aportará jerarquía europea al grupo, con propuestas tácticas sólidas y jugadores acostumbrados a escenarios de alta presión.

Con este panorama, el Grupo A se perfila como una zona equilibrada y exigente, donde el Tricolor deberá mostrar regularidad y carácter desde el primer partido para sostener su condición de favorito y avanzar a la siguiente fase del torneo.

Otras noticias: Adalberto Carrasquilla tendría de compañero a un campeón de la Serie A de Brasil