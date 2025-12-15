Mundial 2026 | La selección de Ghana enfrentará a Alemania en el mes de marzo

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Las selecciones de Alemania y Ghana disputarán un partido amistoso internacional el próximo 30 de marzo en Stuttgart, como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo que cobra especial relevancia para la Selección de Panamá, ya que el combinado africano será su primer rival en el Grupo L.

El encuentro fue confirmado este lunes por ambas federaciones, luego de que quedara descartado el amistoso inicialmente previsto entre Alemania y Costa de Marfil, debido a que ambos equipos quedaron emparejados en el mismo grupo mundialista, junto a Ecuador y la debutante Curazao.

Para el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann, este compromiso se disputará apenas tres días después de su visita a Suiza, en una exigente ventana internacional. Además, Alemania mantiene en agenda amistosos ante Finlandia y Estados Unidos, afinando detalles antes del arranque del torneo.

Desde la óptica panameña, el duelo reviste una lectura estratégica. Ghana y Panamá se enfrentarán en el primer partido del Grupo L, un choque que para ambos representa una obligación de victoria, tomando en cuenta que los otros rivales del grupo —en el papel— parten como favoritos para ocupar los dos primeros lugares. Salir victorioso en ese debut podría encaminar a cualquiera de los dos a pelear por uno de los mejores terceros puestos que otorgarán clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

Ghana, dirigida por el técnico Otto Addo, nacido en Alemania y exjugador campeón de la Bundesliga con Borussia Dortmund, considera este amistoso una prueba de alto nivel.

“Estamos muy ilusionados con este enfrentamiento. Su juego de transición es fuerte y nos permitirá medirnos ante un estilo similar al que veremos en el Mundial”, señaló Nagelsmann.

Por su parte, Addo destacó la magnitud del reto:

“Es una oportunidad increíble para probarnos ante uno de los mejores equipos del mundo. Alemania es una selección de élite y estamos ansiosos por jugar en Stuttgart”.

Tras recientes derrotas amistosas ante Corea del Sur y Japón, el choque frente a una Alemania cuatro veces campeona del mundo será un termómetro clave para Ghana antes de encarar un exigente grupo que incluye a Inglaterra, Croacia y Panamá.

