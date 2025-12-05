Reacciones | Otto Addo analiza el Grupo L del Mundial 2026: “Es un grupo difícil, pero estamos listos para competir”

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/Tras conocerse la conformación del Grupo L del Mundial 2026, donde Panamá, Inglaterra, Croacia y Ghana compartirán una de las zonas más exigentes del torneo, comenzaron a surgir las primeras reacciones de los protagonistas.

Uno de ellos fue Otto Addo, entrenador de la selección de Ghana, quien ofreció sus impresiones inicialesa TVMAX Deportes luego del sorteo realizado en el Kennedy Center de Washington.

Consultado sobre la presencia de los africanos en el mismo grupo que Panamá, el técnico fue directo en su valoración del desafío que tienen por delante. “Pienso que es un grupo difícil”, afirmó. Para Addo, la complejidad del grupo aumenta al tener enfrente a dos selecciones consolidadas en el panorama internacional: “Inglaterra, como todo el mundo sabe, es una gran nación, tiene grandes nombres”, destacó.

El entrenador también reconoció sentirse “bastante familiarizado” con el estilo de juego inglés, lo que, según él, podría facilitar la preparación táctica de su equipo. En cuanto a Croacia, subrayó su competitividad y experiencia mundialista, recordando que es una selección acostumbrada a pelear en las fases finales de las grandes competiciones.

A pesar del difícil camino que se proyecta en el Grupo L, Otto Addo transmitió serenidad y enfoque, conscientes de que Ghana tendrá que trabajar al máximo para competir de igual a igual frente a las tres selecciones. Su análisis refleja el respeto por los rivales, pero también la confianza en las capacidades del equipo africano.

Con estas declaraciones, el técnico ghanés se suma al coro de voces que reconocen que el Grupo L será uno de los más disputados del torneo, reuniendo tradición europea, crecimiento americano y potencia africana. El camino hacia el Mundial 2026 comienza con mensajes de expectativa, análisis y mucho respeto entre los protagonistas.