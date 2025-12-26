Iglesias del Casco Antiguo implementan cobro turístico para visitantes

La medida establece una donación simbólica de $2.00 dólares por iglesia para quienes realizan el recorrido con fines turísticos.

Ciudad de Panamá/El Casco Antiguo de Panamá se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos más visitados por los turistas que llegan al país. Como parte de la organización de la ruta cultural y patrimonial, desde el pasado 20 de noviembre entró en vigencia un cobro para los turistas que visitan las iglesias ubicadas en este sector histórico.

La medida establece una 'donación simbólica' de $2.00 dólares por iglesia para quienes realizan el recorrido con fines turísticos. No obstante, el cobro no aplica para las personas que asisten a misas u otras actividades religiosas.

“Con una donación simbólica de dos dólares por la iglesia para esta visita cultural, también aprovechamos el espacio para hacer hincapié en que la fe no tiene costo. Si la persona quiere venir a rezar o asistir a las misas, incluso en Semana Santa, van a estar totalmente libres de cualquier donación simbólica”, señaló María Arrocha, directora de proyectos de las Iglesias del Casco Antiguo (ICA).

Las iglesias del Casco Antiguo forman parte de una ruta turística organizada, que ahora incluye mapas digitales en tres de los templos, los cuales funcionan como guías para que los visitantes puedan realizar el recorrido de manera autónoma y conocer los principales atractivos del área.

“Lo primero que hacemos cuando visitamos otro país es ir a una oficina de turismo para que nos den un mapa del recorrido, y en estos momentos el Casco Antiguo está brindando ese servicio”, destacó Arrocha.

Las autoridades reiteraron que las misas y actividades litúrgicas continuarán siendo completamente gratuitas, al igual que el acceso en fechas especiales como Semana Santa, cuando las iglesias mantendrán sus puertas abiertas al público. Sin embargo, la implementación del cobro ha generado opiniones divididas entre los turistas.

“Me parece bien, he visto que en otros lugares cobran por el ingreso a las iglesias y en otros no. Entiendo que es por el cuidado y la inversión que tiene que ver con las remodelaciones”, indicó una turista.

En contraste, otro visitante expresó su desacuerdo con la medida: “Están haciendo dinero de la iglesia y de la fe cristiana. Eso le quita un poco de agrado, pero qué hacemos”.

Según cifras de las iglesias del Casco Antiguo, en 2024 los templos recibieron aproximadamente 1.18 millones de turistas. En lo que va de este año, ya se contabilizan más de 1.10 millones de visitantes provenientes de más de 90 países, lo que reafirma la relevancia del Casco Antiguo como uno de los principales polos turísticos y culturales del país.

Con información de Hellen Concepción