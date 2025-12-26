Fe, tambores y velas: así se vive el Topón de La Pintada.

El peregrinaje está acompañado por velas, guaricha y el tambor, elementos que evocan los orígenes de esta costumbre.

La Pintada, Coclé./Al caer la tarde del 25 de diciembre, en La Pintada, el sonido de los tambores, la luz de las velas y el murmullo de las oraciones anunciaron uno de los momentos más esperados del calendario cultural y religioso de Coclé: el topón de La Pintada, una tradición que ha pasado de generación en generación por más de 250 años.

El topón es el encuentro solemne de dos imágenes religiosas: la Virgen María, conocida como "La Pascualita", y el Niño Jesús. Ambas recorren distintas comunidades rurales en un peregrinaje que atraviesa caminos del pueblo hasta reunirse en la plaza principal, donde se vive el momento central de la celebración.

Para Carlos Núñez, esta tradición representa mucho más que un acto religioso. “Se trata del encuentro de María con el Niño Dios. Aquí nos encontramos con la familia: primos, tíos, amigos, todos juntos al son de los tambores”, expresó, destacando el profundo valor comunitario de la manifestación.

El peregrinaje está acompañado por velas, guaricha y el tambor, elementos que evocan los orígenes de esta costumbre. De acuerdo con la tradición oral de los moradores, la leyenda cuenta que los antepasados recorrían el pueblo a oscuras, guiados únicamente por la fe, para llegar a la única capilla que existía en ese entonces.

El topón de La Pintada no se limita a una sola noche. La tradición inicia en el mes de octubre, cuando las imágenes salen por primera vez, y se extiende hasta diciembre, cuando el peregrinaje culmina con una gran celebración que incluye un recorrido por todo el pueblo y una eucaristía.

Con el paso de los años, esta manifestación ha conservado su carácter festivo, convirtiéndose en un punto de encuentro que atrae tanto a residentes como a visitantes y turistas, quienes llegan para ser parte de una expresión viva de fe, identidad y unión familiar.

En La Pintada, el topón no solo recuerda el encuentro del Niño Dios y la Virgen María, sino que reafirma los lazos comunitarios y mantiene viva una tradición que sigue iluminando al pueblo, generación tras generación.

Con información de Nathali Reyes.