Restringen actividades bailables y ruidos en el distrito capitalino durante la conmemoración del 9 de enero

La medida quedó establecida mediante el Decreto Alcaldicio N.° 15 del 18 de diciembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30432-A, y busca promover un ambiente de respeto y reflexión en homenaje a la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Fachada del edificio de la Alcaldía de Panamá.
La normativa de la Alcaldía de Panamá establece además que quienes incumplan estas disposiciones podrán ser sancionados con multas que van desde $100 hasta 1,000 dólares, sin perjuicio de la aplicación de otras normas nacionales y municipales relacionadas con el control del ruido. / Cortesía de la Alcaldía de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La emisión de ruidos y la realización de actividades bailables en el distrito de Panamá estarán restringidas de forma temporal durante el próximo viernes 9 de enero de 2026, con motivo de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, fecha declarada como día de duelo nacional.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Alcaldicio N.° 15 del 18 de diciembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial Digital N.° 30432-A, y busca promover un ambiente de respeto y reflexión en homenaje a la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Te podría interesar: ¡En enero! Inadeh habilitará preinscripción para más de 8,500 cursos a nivel nacional

De acuerdo con el decreto, se suspende el uso de equipos de sonido, instrumentos musicales, cajas de música y cualquier forma de emisión de ruido, así como la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de ese día, en todo el distrito capitalino.

La normativa de la Alcaldía de Panamá establece además que quienes incumplan estas disposiciones podrán ser sancionados con multas que van desde $100 hasta 1.000 dólares, sin perjuicio de la aplicación de otras normas nacionales y municipales relacionadas con el control del ruido.

El decreto faculta a la Policía Municipal, inspectores municipales, jueces comunitarios y funcionarios de cumplimiento para hacer valer estas disposiciones, con el apoyo de la Fuerza Pública, de ser necesario. Asimismo, la Alcaldía instó a la población a mantener una conducta de moderación, civismo, respeto y empatía durante la jornada conmemorativa, subrayando la importancia histórica y simbólica de esta fecha para el país.

Temas relacionados

Baile fiestas Distrito de Panamá Día de duelo nacional
Si te lo perdiste
Lo último
stats