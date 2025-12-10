Nacimientos del Casco Antiguo atraen a cientos de visitantes durante la temporada navideña

Varias parroquias mantienen nacimientos permanentes que pueden ser visitados durante todo el año, aunque su mayor afluencia se registra en Navidad.

Ciudad de Panamá/En el Casco Antiguo de Panamá, los nacimientos instalados en distintas iglesias se han convertido en una de las tradiciones más esperadas por panameños y turistas. Uno de los más visitados es el que se encuentra en la Iglesia de San José, también conocida como la iglesia del Altar de Oro, considerado el más grande y uno de los más llamativos del recorrido navideño que ofrece el histórico distrito.

Este nacimiento forma parte de un conjunto de pesebres ubicados en varias iglesias del Casco Antiguo, todos elaborados con estilos distintos y detalles artesanales que buscan atraer a familias y visitantes.

La ruta navideña abarca siete templos: Nuestra Señora de la Merced, San José, la Catedral Basílica Santa María la Antigua, el Oratorio San Felipe Neri y la Iglesia San Francisco de Asís, donde tradicionalmente panameños y extranjeros disfrutan de nacimientos con piezas de gran tamaño, pequeñas casas, cascadas, animales, ángeles, árboles y elementos característicos del relato cristiano.

Más allá de su significado religioso, esta práctica se ha convertido con el tiempo en una expresión cultural llena de creatividad.

“Esta forma como la que nosotros conocemos, se remonta a esta época del arte barroco y es donde esas representaciones humanas que se hacían en pintura salen del lienzo y se convierten en estas piezas en tres dimensiones que nos permiten explicar mejor ese misterio del nacimiento de Jesús”, explicó María Arrocha, directora del programa de las iglesias.

Desde hace décadas, varias de estas parroquias mantienen nacimientos permanentes que pueden ser visitados durante todo el año, aunque su mayor afluencia se registra en Navidad, convirtiéndose para muchas familias en un ritual que se repite cada diciembre.

Los turistas también forman parte de este recorrido navideño y destacan la experiencia cultural que encuentran en los templos.

“Siempre visitamos alguna iglesia en todos los viajes que hacemos, principalmente por la estructura y para conocer un poco más de la cultura del lugar que visitamos”, comentó una visitante.

La Iglesia Nuestra Señora de la Merced alberga en su museo uno de los nacimientos más emblemáticos, expuesto desde 2014. Está compuesto por 119 figuras, 224 animales y 21 casas que representan 17 capítulos bíblicos. Sus escenas son ajustadas cada año para recrear diferentes pasajes del evangelio.

“Son muy visitados todos los nacimientos en las iglesias, en específico este también porque está dentro del museo. Lo buscan porque más que todo tiene un resumen de algunas etapas de Jesús y algunos pasajes bíblicos”, indicó Alcides Troncoso, guía de la Iglesia La Merced.

La tradición de los nacimientos se remonta a San Francisco de Asís, quien hace casi 800 años creó las primeras representaciones, que en sus inicios eran realizadas en tamaño natural con personas y animales reales.

Otro de los pesebres más destacados es el de la iglesia San Felipe Neri, que cuenta con 723 piezas elaboradas en el siglo pasado y provenientes de Italia, España y Francia. De ellas, 105 han sido restauradas para preservar su valor histórico.

En Panamá, la costumbre marca que los nacimientos comienzan a armarse a partir del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y se desmontan el 6 de enero, Día de Reyes, manteniendo viva una tradición que combina arte, fe e identidad cultural.

Con información de Hellen Concepción