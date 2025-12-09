Desfiles, festivales y luces: Así celebrará la capital la Navidad el próximo 14 de diciembre

El desfile del 14 de diciembre “City of Stars”iniciará a las 3:00 p.m. y contará con la participación de más de 28 carrozas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá dio a conocer el calendario de actividades organizadas para celebrar la temporada navideña en distintos puntos de la ciudad, con eventos que buscan promover la convivencia familiar y resaltar el espíritu de estas fechas.

El domingo 14 de diciembre se realizará el desfile de Navidad “City of Stars” en la Calle 50, a partir de horas de la tarde. La programación continúa el domingo 21 de diciembre con la actividad “Jesús es la Navidad” en el Parque Urracá, una jornada que ofrecerá presentaciones y dinámicas dirigidas a explicar el sentido de esta celebración.

“Tendremos en el Parque Urracá, el 21 de diciembre, el festival Jesús es la Navidad, donde habrá presentaciones artísticas de niños, jóvenes y adultos, y culminaremos con un gran festival de luces en el que todos estaremos orando por Panamá”, señaló Karla Duque, de la Dirección de Cultura y Turismo del Municipio de Panamá.

Duque añadió que el desfile del 14 de diciembre iniciará a las 3:00 p.m. y contará con la participación de más de 28 carrozas, además de bandas nacionales e internacionales que animarán el recorrido.

Estas actividades forman parte de la agenda navideña que la alcaldía desarrolla cada año para el disfrute de residentes y visitantes.

Con información de Luis Velarde