‘City of Stars’: Alcaldía de Panamá presenta el calendario navideño de actividades

La agenda se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá dio a conocer la programación del Festival Internacional Navideño 2025, City of Stars, una agenda que se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.

Las actividades se desarrollarán entre diciembre y enero, con eventos pensados para toda la familia.

Actividades de diciembre

🔹5 de diciembre

– Show de Navidad, Vereda afroantillana de Río Abajo / 4:00 p.m.

🔹6 de diciembre

– Bazar Navideño, Mercado San Felipe Neri / 10:00 a.m.

– Parking Navideño, Parque Norte / 3:00 p.m.

– Posadas Navideñas, Mi Pueblito / 4:00 p.m.

🔹7 de diciembre

– Navidad en tu Mercado, Mercado de Alcalde Díaz / 10:00 a.m.

🔹11 de diciembre

– Show de Navidad, Parque Municipal de Alcalde Díaz / 4:00 p.m.

🔹12 de diciembre

– Show de Navidad, Parque Infantil Pacora / 4:00 p.m.

🔹14 de diciembre

– Desfile City of Stars, Calle 50 / 2:00 p.m.

🔹19 de diciembre

– Sabores Navideños, Sabores del Chorrillo / 5:00 p.m.

🔹21 de diciembre

– Premiación concurso Calles que Brillan / 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m.

– Carrera–Caminata Santa’s Run, Cinta Costera / 6:30 a.m.

– Encendido del Paseo de las Estrellas, Calle Uruguay / 4:00 p.m.

🔹27 de diciembre

– Forratón, Edificio Hatillo / 9:00 a.m.

🔹28 de diciembre

– Show Navideño, Plaza Herrera, Casco Antiguo / 3:00 p.m.

Inauguraciones en enero

🔹10 de enero

– Parque Temático Tocúmen, Rotonda de La Siesta / 6:00 p.m.

🔹17 de enero

– Parque Temático Don Bosco, Villa Catalina / 6:00 p.m.

🔹18 de enero

– Parque Temático Juan Díaz, Parque Heliodoro Patiño / 6:00 p.m.

🔹24 de enero

– Parque Temático Betania, Eduardo Vallarino / 6:00 p.m.

🔹31 de enero

– Parque Temático, Parque Norte / 6:00 p.m.