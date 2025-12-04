‘City of Stars’: Alcaldía de Panamá presenta el calendario navideño de actividades
La agenda se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.
Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá dio a conocer la programación del Festival Internacional Navideño 2025, City of Stars, una agenda que se extenderá durante diciembre y enero con eventos culturales, recreativos y comunitarios en distintos puntos del distrito.
Las actividades se desarrollarán entre diciembre y enero, con eventos pensados para toda la familia.
Actividades de diciembre
🔹5 de diciembre
– Show de Navidad, Vereda afroantillana de Río Abajo / 4:00 p.m.
🔹6 de diciembre
– Bazar Navideño, Mercado San Felipe Neri / 10:00 a.m.
– Parking Navideño, Parque Norte / 3:00 p.m.
– Posadas Navideñas, Mi Pueblito / 4:00 p.m.
🔹7 de diciembre
– Navidad en tu Mercado, Mercado de Alcalde Díaz / 10:00 a.m.
🔹11 de diciembre
– Show de Navidad, Parque Municipal de Alcalde Díaz / 4:00 p.m.
🔹12 de diciembre
– Show de Navidad, Parque Infantil Pacora / 4:00 p.m.
🔹14 de diciembre
– Desfile City of Stars, Calle 50 / 2:00 p.m.
🔹19 de diciembre
– Sabores Navideños, Sabores del Chorrillo / 5:00 p.m.
🔹21 de diciembre
– Premiación concurso Calles que Brillan / 9:00 a.m., 12:00 p.m. y 3:00 p.m.
– Carrera–Caminata Santa’s Run, Cinta Costera / 6:30 a.m.
– Encendido del Paseo de las Estrellas, Calle Uruguay / 4:00 p.m.
🔹27 de diciembre
– Forratón, Edificio Hatillo / 9:00 a.m.
🔹28 de diciembre
– Show Navideño, Plaza Herrera, Casco Antiguo / 3:00 p.m.
Inauguraciones en enero
🔹10 de enero
– Parque Temático Tocúmen, Rotonda de La Siesta / 6:00 p.m.
🔹17 de enero
– Parque Temático Don Bosco, Villa Catalina / 6:00 p.m.
🔹18 de enero
– Parque Temático Juan Díaz, Parque Heliodoro Patiño / 6:00 p.m.
🔹24 de enero
– Parque Temático Betania, Eduardo Vallarino / 6:00 p.m.
🔹31 de enero
– Parque Temático, Parque Norte / 6:00 p.m.