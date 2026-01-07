MIDA se prepara para la presentación de la Feria Internacional de San José en David

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) se reunieron para coordinar las actividades que se desarrollarán en la Feria de David.

David, Chiriquí/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de sus jefes de agencias y coordinadores regionales en la provincia de Chiriquí, realizó una reunión de coordinación con el objetivo de organizar la participación en la Feria Internacional de San José de David, evento que se desarrollará del 12 al 22 de marzo.

El MIDA informó que este año estará enmarcada bajo el lema “Por un sector agropecuario, donde el productor es primero”, una iniciativa que busca resaltar el trabajo del productor nacional y fortalecer el sector agropecuario; entre las principales actividades se encuentran las parcelas demostrativas, donde se exhibirá una variedad de cultivos agrícolas como granos, hortalizas, frutas y plantas medicinales.

El subdirector regional del MIDA en Chiriquí, Jeyson Ortega, quien presidió la reunión, donde explicó que estas parcelas permitirán mostrar prácticas productivas y alternativas agrícolas que pueden ser replicadas por los productores de la región.

Como parte de la agenda, también se coordina un ciclo de capacitaciones dirigido a productores, el cual se desarrollará diariamente durante la feria, ya que esta jornada estará a cargo de las instituciones que integran el comité agrícola, entre ellas el MIDA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el IPACOOP, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Inadeh y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá.

Otras de las actividades programadas es la exposición agrícola, en la que participarán los pequeños y medianos productores, muchos de los cuales tendrán la oportunidad de presentar por primera vez sus emprendimientos ante el público asistente.

Asimismo, para el 21 de marzo se organiza el Encuentro Agropecuario, que iniciará en el salón diplomático del recinto ferial y culminará en el área del comité agrícola con un convivio, donde se degustarán diferentes platos preparados por productores, según su región de procedencia.

