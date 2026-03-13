La Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, llevó a cabo la Operación Quimera en los corregimientos de Río Abajo y Alcalde Díaz, con el objetivo de desarticular un grupo delictivo dedicado a estafas mediante compras en línea.

Como resultado del operativo, cuatro ciudadanos panameños fueron aprehendidos. Según las investigaciones, los imputados contactaban a empresas a través de plataformas digitales para realizar compras de artículos, simulando la cancelación mediante cheques sin fondos o depósitos fraudulentos, y retiraban la mercancía antes de que los bancos validaran los pagos.