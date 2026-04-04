LPF | Cierre de Semana Santa con partidos de la Liga Panameña de Fútbol en jornada 12

Unión Coclé vs Club Atlético Independiente EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ el domingo 5 de abril desde las 4:00 pm.

Panamá/La emoción del fútbol no se detiene y la Liga Panameña de Fútbol vivirá una intensa jornada 12 en pleno cierre de Semana Santa, con partidos clave que pueden mover la tabla de posiciones y definir el rumbo del torneo.

Sábado cargado de acción

La jornada arranca este sábado con tres compromisos atractivos. Desde las 4:00 p.m., el San Francisco FC (10 pts) recibe al Veraguas United (15 pts) en el Estadio Agustín Muquita Sánchez, en un duelo donde los locales necesitan sumar para salir del fondo, mientras que la visita buscará consolidarse en zona competitiva.

Más tarde, a las 6:15 p.m., el UMECIT FC (18 pts) se mide ante el Alianza FC (20 pts) en el COS Sports Plaza. Este choque promete intensidad, ya que ambos clubes pelean en la parte alta de la tabla y una victoria puede marcar diferencia en la lucha por el liderato.

El plato fuerte de la jornada sabatina llegará a las 8:30 p.m. con el Clásico Nacional entre el Tauro FC (17 pts) y el Plaza Amador (20 pts), que se disputará en el Yappy Park. Un duelo cargado de historia, rivalidad y presión, donde ambos equipos buscarán imponer condiciones en uno de los partidos más esperados del torneo.

Domingo con doble cartelera

La acción continúa el domingo 5 de abril con dos enfrentamientos importantes. En primer turno, el Unión Coclé (15 pts) se enfrenta al CAI (14 pts) en el Estadio Virgilio Tejeira, en un partido que será transmitido por TVMAX. Ambos equipos llegan muy parejos, por lo que cada punto será vital en sus aspiraciones.

Luego, desde las 6:15 p.m., el Deportivo Árabe Unido (16 pts) se medirá ante el Sporting San Miguelito (14 pts) en el COS Sports Plaza. Este duelo también promete mucha intensidad, con dos equipos que buscan meterse de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Cierre el lunes en Penonomé

La jornada 12 se cerrará el lunes 6 de abril a las 8:30 p.m., cuando el CD Universitario (8 pts) reciba al Herrera FC (7 pts) en el Estadio Universidad Latina. Este encuentro será clave en la lucha por salir de la parte baja de la tabla, en un duelo directo por sumar oxígeno en el campeonato.

Una jornada que puede marcar el torneo

Con enfrentamientos directos entre equipos de la parte alta y duelos claves en la zona baja, esta jornada 12 de la LPF promete emociones, intensidad y movimientos importantes en la clasificación.

El cierre de la Semana Santa se vivirá con fútbol en Panamá, donde cada partido puede ser determinante en la carrera hacia la siguiente fase del torneo.