Reconocerán título del Inadeh para agilizar certificación de guías turísticos

Con la implementación del acuerdo, se espera optimizar el proceso de certificación, mejorar la articulación entre entidades públicas y agilizar el reconocimiento de capacidades de los aspirantes a guías turísticos.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica que busca simplificar el proceso de certificación de guías turísticos en el país.

El acuerdo establece la homologación del Técnico Profesional en Guía General de Turismo, impartido por el Inadeh, con la certificación oficial que exige la ATP. Esto permitirá que los egresados accedan de forma más directa a su idoneidad profesional, reduciendo trámites y tiempos dentro del proceso.

La medida responde a la necesidad de fortalecer la calidad del servicio turístico y garantizar que los guías cuenten con competencias alineadas a los estándares establecidos por la normativa vigente. Además, apunta a facilitar el acceso a empleos formales dentro del sector turístico.

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Ambas instituciones mantienen coordinación desde 2021 en iniciativas relacionadas con la formación del talento humano, por lo que este convenio busca consolidar ese trabajo conjunto. Entre los cambios previstos está evitar la duplicidad de procesos y reconocer formalmente las competencias adquiridas durante la capacitación.

Con la implementación del acuerdo, se espera optimizar el proceso de certificación, mejorar la articulación entre entidades públicas y agilizar el reconocimiento de capacidades de los aspirantes a guías turísticos.

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