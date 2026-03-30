Contenido Exclusivo: Turismo religioso en el corazón del Casco

Del 27 de marzo al 5 de abril, la Semana Santa también podrá vivirse a través de la transmisión especial desde el Casco Antiguo por TVN y sus plataformas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre iglesias coloniales, procesiones y calles llenas de historia, Panamá abre sus puertas a un turismo que va más allá del recreo y el descanso: el turismo religioso. En el Casco Antiguo, uno de sus epicentros, se viven experiencias que no solo conectan a los visitantes con la espiritualidad, sino que también dinamizan la economía.

En este concurrido lugar también se mantiene una de las tradiciones más antiguas de la Semana Santa: el recorrido de las siete iglesias, una práctica que cada año congrega a fieles nacionales y extranjeros.

En los últimos años, Panamá se ha convertido en un país de referencia en Latinoamérica, donde se pone a prueba la fe, la cultura y la tradición durante la Semana Mayor, captando cada vez más la atención de turistas de todo el mundo, en medio de un llamado del arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, al encuentro con Cristo.

“Vivamos esta Semana Santa no como meros espectadores. Dejemos transformar nuestras vidas y regresemos a nuestros países siendo hombres y mujeres nuevos”.

En las calles del Casco Antiguo, turistas vienen y van, pero algunos caminan curiosos y motivados por conocer parte de la historia de la presencia y dominio español en el istmo y el continente, que recopila un gran valor como patrimonio histórico, incluyendo sus hermosas y restauradas iglesias.

En la Catedral Basílica Santa María La Antigua se encontraba la familia Díaz Alvarado, un grupo de salvadoreños que recién arribó a Panamá para conocer más sobre la gastronomía y cultura panameña. Durante su visita al casco antiguo, hicieron una parada para entregar una simbólica ofrenda a la Virgen: una rosa roja. Están llenos de gratitud, sobre todo por la reciente boda de una de sus hijas.

“Esa rosa es gratitud, y le dije a Dios: ‘Aquí estoy entregándotela para que siempre haya protección y para que seas tú siempre el proveedor de todo lo que necesitemos en esta vida’”.

En la Plaza Catedral, corazón del Casco Antiguo, donde en Semana Santa la fe atrae a miles de visitantes, la devoción también mueve la economía. Hoteles, restaurantes y hasta vendedores informales encuentran en estos días una importante inyección económica.

De acuerdo con la Autoridad de Turismo, en 2025 más de 300 mil personas visitaron el Casco Antiguo durante estas fechas.

Las calles del Casco Antiguo se han transformado en un punto de encuentro espiritual. Por un lado, los ciudadanos participan de las misas y procesiones; por otro, hay turistas que se llevan fotografías y una experiencia que trasciende lo turístico y se traduce en un encuentro profundo con su fe y la identidad de un pueblo.

Marcela y Laura, provenientes de Colombia, quedaron maravilladas con los diseños arquitectónicos de las iglesias del Casco Antiguo. Marcela, por ejemplo, visitó Panamá hace cinco años y ahora, al regresar, notó una diferencia:

“Veo que hay un cambio no solo en la infraestructura, sino en el patrimonio cultural. Las tradiciones y representaciones las veo vivas y activas. También veo que la gente se está integrando de una forma más permanente”, exclamó.

En el Casco Antiguo, durante la Semana Santa, se planifican múltiples actividades, pero una de las más destacadas se da previo a la celebración del Viernes de Dolores.

En la Iglesia San Francisco de Asís, se agrupan las Damas de Honor de la Dolorosa para realizar el tradicional cambio de vestimenta de la Virgen Dolorosa, que saldrá en procesión el viernes de Dolores. Es un ritual muy especial, cargado de simbolismo y recogimiento.

Lejos del turismo tradicional, es precisamente esa autenticidad la que atrae a miles de turistas y nacionales a este lugar, donde tampoco podemos olvidar los mitos tradicionales que practicaban las abuelas en el pasado para lograr el recogimiento absoluto de los suyos y alcanzar la completa reflexión sobre la muerte y resurrección de Jesús.

Para los creyentes, no solo se trata de observar, sino de caminar junto a la multitud, encender una vela y elevar una oración, al mismo tiempo que salen las andas con figuras sagradas como la Virgen María y Jesús.

Cada año, la llegada de más turistas de todo el mundo hace que Panamá se consolide como un destino emergente en turismo religioso, confirmando nuestra vocación como país de tránsito y destino de personas provenientes de todo el mundo, complemento de nuestros otros atractivos relacionados con el Canal de Panamá y nuestra plataforma multimodal y logística.

El turismo religioso en el Casco Antiguo nos recuerda algo esencial: la fe no entiende idiomas ni fronteras, pero puede convertirse en un puente entre culturas, donde cada paso deja una enseñanza y cada mirada, una emoción compartida. En cada rincón, la fe se convierte en un lenguaje universal que abraza a todos.

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