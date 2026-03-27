La tradicional procesión de la Dolorosa se realiza la noche de este viernes en el Casco Antiguo, dando inicio a las actividades religiosas de la Semana Santa en la ciudad.

Desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, se encuentran listas las tres andas que formarán parte del recorrido: la imagen del Cristo Redentor, la Virgen de los Dolores y la del Desistimiento. La procesión está programada para iniciar a las 7:00 p.m., una vez finalice la eucaristía.