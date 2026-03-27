Procesión de la Dolorsa en Casco Antiguo marca el inicio de la Semana Santa

La tradicional procesión de la Dolorosa se realiza la noche de este viernes en el Casco Antiguo, dando inicio a las actividades religiosas de la Semana Santa en la ciudad.

La Virgen Dolorosa durante la procesión del Viernes de Dolores en Casco Antiguo, Panamá

Desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, se encuentran listas las tres andas que formarán parte del recorrido: la imagen del Cristo Redentor, la Virgen de los Dolores y la del Desistimiento. La procesión está programada para iniciar a las 7:00 p.m., una vez finalice la eucaristía.

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