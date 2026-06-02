La Acodeco recomendó a los consumidores tomar medidas de precaución al momento de adquirir productos y servicios vinculados al Mundial, especialmente en compras realizadas por internet o a través de terceros.

La fiebre mundialista ha impulsado la compra de boletos, paquetes de viaje, televisores y equipos electrónicos entre los aficionados que se preparan para disfrutar de la máxima cita del fútbol. Sin embargo, las autoridades advierten que este aumento en el consumo también puede ser aprovechado por estafadores.