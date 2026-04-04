Denuncias por minería ilegal en Donoso obliga a reforzar vigilancia para identificar rutas ilícitas

La minería ilegal en Panamá representa una preocupación creciente para las autoridades ambientales, especialmente en áreas protegidas.

El Ministerio de Ambiente de Panamá investiga denuncias por presunta minería ilegal en el distrito de Donoso, provincia de Colón, tras reportes sobre posibles afectaciones a los recursos hídricos y al ecosistema protegido.

En ese sentido, guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sostuvieron una reunión con el Equipo Multidisciplinario Especializado Ambiental (EME) para intercambiar información sobre los reportes de actividad ilegal dentro del Área de Recursos Manejados Donoso y Omar Torrijos Herrera.

Durante el encuentro, se analizaron los posibles delitos ambientales provocados por la minería ilegal, con el objetivo de corroborar datos, identificar rutas y planificar estrategias operativas que permitan detectar y frenar estas actividades ilícitas.

Las autoridades también destacaron la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental y coordinar acciones con diferentes estamentos de seguridad, ante la posibilidad de que existan redes organizadas dedicadas a la minería ilegal que estarían afectando ecosistemas protegidos.

Recorridos en áreas señaladas por denuncias

Como parte de las acciones en campo, los guardaparques realizaron un recorrido por sectores señalados dentro del área protegida, entre ellos:

Villa del Carmen

El Embarcadero

Sardina

Durante estas visitas, las autoridades también sostuvieron conversaciones con residentes de las comunidades, brindando orientación sobre permisos de roza y quema, con el fin de prevenir incendios de masa vegetal y reducir riesgos ambientales adicionales.

El SINAP informó que mantendrá vigilancia permanente en el área de Donoso, para prevenir, detectar y minimizar posibles delitos ambientales relacionados con la minería ilegal.

Minería ilegal: un problema ambiental creciente

La minería ilegal en Panamá representa una preocupación creciente para las autoridades ambientales, especialmente en áreas protegidas como Donoso, donde la actividad clandestina puede generar graves impactos ecológicos.

Entre las principales consecuencias de la minería ilegal se encuentran:

Contaminación de ríos y quebradas

Deforestación y pérdida de biodiversidad

Erosión del suelo

Afectación a fuentes de agua potable

Daños a ecosistemas protegidos

Riesgos para comunidades cercanas

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas y colaborar con la protección de los recursos naturales, ante el aumento de reportes relacionados con minería ilegal en Donoso, una zona ambientalmente sensible del país.