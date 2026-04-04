Mallorca vs Real Madrid resultado | Se complica el club merengue, el campeonato está cada vez más distante

Panamá/En un duelo lleno de emociones hasta el último suspiro, el RCD Mallorca dio la gran campanada de la jornada 30 de LaLiga al vencer 2-1 al Real Madrid, en un resultado que puede ser determinante en la pelea por el título del fútbol español.

El conjunto local mostró carácter desde el inicio y logró abrir el marcador al minuto 41 gracias a un tanto de Manu Morlanes, quien aprovechó un descuido defensivo del cuadro merengue para adelantar a los suyos antes del descanso. Con ese gol, el Mallorca se fue al entretiempo con una ventaja que ya avisaba de la sorpresa que estaba por gestarse.

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En la segunda mitad, el Real Madrid intentó reaccionar y volcó todo su poder ofensivo en busca del empate. Sin embargo, la resistencia del Mallorca se mantuvo firme durante gran parte del encuentro. Fue hasta el minuto 88 cuando apareció Éder Militão, quien logró igualar el marcador y parecía rescatar un punto valioso para los blancos en un partido complicado.

Pero cuando todo indicaba que el empate sería el resultado final, el Mallorca dio el golpe definitivo. En el tiempo añadido, al minuto 90+1, Vedat Muriqi se convirtió en el héroe de la noche al marcar el 2-1 definitivo, desatando la euforia en casa y sellando una victoria épica para los locales.

Esta derrota representa un duro golpe para el Real Madrid, que ve frenadas sus aspiraciones de alcanzar al líder de la tabla, el FC Barcelona. El conjunto blanco se queda estancado en 69 puntos, mientras que los blaugranas, con 73 unidades, aún tienen pendiente su compromiso de esta jornada frente al Atlético de Madrid, lo que podría ampliar la diferencia en la cima.