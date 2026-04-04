Atlético Madrid vs Barcelona | previa, antecedentes, alineaciones probables y pronóstico

Se juega la jornada 30 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El fútbol español se viste de gala con un auténtico partidazo este fin de semana cuando el Atlético de Madrid reciba al FC Barcelona en una jornada clave de La Liga, donde ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos.

Previa del partido: tensión en el Metropolitano

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega golpeado tras una dolorosa derrota en el derbi madrileño, un partido que dejó en evidencia una preocupante estadística: los colchoneros han dejado escapar 19 puntos tras ir ganando en la temporada. A esto se suma la caída reciente en la UEFA Champions League, lo que enciende las alarmas en un equipo que ahora lucha por no perderle pisada a los puestos de arriba.

Sin embargo, el Metropolitano sigue siendo un fortín. El Atlético ha conseguido 13 victorias en sus últimos 14 partidos como local en liga, convirtiéndose en un rival temible cuando juega ante su afición. Este factor será clave en un duelo donde no pueden permitirse otro tropiezo si quieren seguir soñando con escalar posiciones.

Barcelona quiere consolidar el liderato

Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega en un gran momento. El FC Barcelona viene de imponerse por la mínima al Rayo Vallecano, resultado que le permitió mantener una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de la tabla.

Los blaugranas atraviesan una racha sólida con ocho partidos invictos en todas las competiciones (7 victorias y 1 empate), mostrando regularidad y carácter en momentos decisivos. Además, bajo la dirección de Flick, el equipo acumula una impresionante serie de 26 partidos de liga sin empatar (22 triunfos y 4 derrotas), reflejo de un estilo directo y competitivo.

No obstante, no todo es perfecto: el Barça ha mostrado ciertas dudas fuera de casa, con dos derrotas en sus últimas cuatro salidas ligueras, un dato que abre la puerta a la ilusión rojiblanca.

Historial reciente entre ambos

El antecedente más cercano en este escenario favorece al Atlético, que goleó 4-0 al Barcelona en febrero. Sin embargo, ese triunfo fue una excepción en una tendencia reciente más favorable a los catalanes.

Y es que el FC Barcelona ha ganado sus tres últimas visitas ligueras al Metropolitano, siendo el único equipo capaz de lograrlo en la competición en los últimos años. Un dato que añade aún más picante a este enfrentamiento.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid:

Musso; Ruggeri, Hancko, Le Normand, Nahuel Molina; Koke, Baena, Griezmann; Lookman, Julián Álvarez, Giuliano Simeone.

Barcelona:

Joan Garcia; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Èric Garcia; Pedri, Bernal, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Marcador probable según la IA: Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelona.

Un duelo que puede marcar la temporada

Con el liderato en juego y la pelea por los puestos europeos al rojo vivo, este choque promete emociones fuertes. El Atlético necesita reaccionar y hacer valer su casa, mientras que el Barcelona busca dar un golpe de autoridad y consolidarse como el principal candidato al título.

Todo está servido para un duelo vibrante en Madrid, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Fuente: Flashscore